La Puglia continua a raccontarsi a livello internazionale: a dicembre stand in fiere turistiche in Spagna e Francia

La promozione internazionale della Puglia attraverso due fiere in programma a dicembre. La prima è l'Ibtm world di Barcellona, che si concluderà oggi, e ha visto La partecipazione di un 42% di nuovi buyers turistici provenienti da 72 Paesi del mondo. "Un segnale della dinamicità del settore e, per la Puglia, è la possibilità di proporsi a tanti nuovi potenziali interlocutori, mentre continuiamo incessantemente a consolidare quanto già costruito”, come ricorda Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione. Da Barcellona riparte con forza l’ospitalità non prettamente estiva e che punta sul segmento MICE ovvero quello che unisce turismo, meeting, conferenze ed esposizioni, per le quali la Puglia può sfoggiare location di grande fascino ed un meteo favorevole tutto l’anno, con i voli di due aeroporti internazionali. Oltre allo scenario mondo, IBTM è anche l’occasione per intensificare il flusso turistico fra Spagna e Puglia. Lo spazio Puglia è stato visitato dall’ambasciatore d’Italia in Spagna Riccardo Guariglia accompagnato dal presidente Enit Giorgio Palmucci. Guariglia ha detto "apprezziamo molto il lavoro della Regione Puglia sul turismo, in pochi anni è riuscita ad affermarsi a livello internazionale" ed ha elogiato il claim PUGLIA UNEXPECTED ITALY di Pugliapromozione. Anche il Console Generale d'Italia a Barcellona Emanuele Manzitti, accompagnato da Maria Elena Rossi direttrice marketing e promozione dell’ENIT, ha espresso parole di elogio per l'immagine che la nostra Regione sa comunicare all'estero. Gli ospiti sono stati accolti dai funzionari di Pugliapromozione Carmelo De Rosa e Gino Lorenzelli.

Dal 6 al 9 dicembre Pugliapromozione sarà poi a Cannes al fianco degli operatori turistici del segmento alta gamma per l'International Luxury Travel Market (ILTM). Per le aziende pugliesi che stanno investendo nel settore dei viaggi di lusso l’ILTM è un appuntamento imperdibile in cui poter incontrare buyers da tutti il pianeta. “L’acquisto di pernottamenti e servizi nell’ambito del turismo di alta gamma genera un importante valore aggiunto sia in termini economici che professionali. La domanda turistica che incontreremo ad ILTM Cannes è – dice Alfredo De Liguori Responsabile Ufficio Promozione di Pugliapromozione – strategica per lo sviluppo della destinazione Puglia e per ampliare la durata della stagione turistica pugliese, con l’obiettivo a medio e lungo termine di poter essere aperti ovunque per 12 mesi all’anno”.