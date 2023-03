Un viaggio nella mente del 'mostro di Bari': sarà presentato al Bifest 2023 il film su Franco Percoco

L'opera cinematografica, realizzata da Pierluigi Ferrandini, racconta la terribile vicenda di cronaca che sconvolse la città nel 1956: un giovane uccise l'intera famiglia, convivendo per 10 giorni con i cadaveri in casa. La pellicola sarà proiettata il prossimo 26 marzo in anteprima mondiale