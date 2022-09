Film pugliese al Festival di Venezia, Decaro: "Un pezzo della nostra terra, orgogliosi di voi"

"Oggi alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia andrà in scena un pezzo della nostra terra": con queste parole, pubblicate in un post sulla sua pagina facebook, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha celebrato il film del regista bitontino Pippo Mezzapesa 'Ti mangio il cuore' che sarà proiettato in queste ore nell'importante kermesse sul lido veneto.

La pellicola, che sarà in concorso a Venezia nella sezione 'Orizzonti', vede la partecipazione straordinaria di un grande attore pugliese, Michele Placido. Nel ruolo di protagonista femminile c'è Elodie, la giovane cantante romana è al suo debutto cinematografico. Il film è tratto dall'omonimo libro scritto da Carlo Bonini e Giuliano Foschini, ed è sceneggiato da Antonella Gaeta e Davide Serino.

Ecco una scena del film pubblicata da Elodie sulla sua pagina facebook

"Scrittori, sceneggiatori, regia, addetti ai lavori, gran parte delle persone che hanno lavorato a questo film - sottolinea Decaro - sono nati e cresciuti qui in Puglia. Così come in Puglia è stato girato il film che oggi ci porta sugli schermi di uno dei festival di cinema più importanti al mondo".

"A tutti loro faccio un grande in bocca al lupo, siamo orgogliosi di voi - conclude il sindaco di Bari nel suo post - Il vostro lavoro è l’esempio e lo stimolo per coloro i quali scelgono costantemente di mettere al servizio della propria terra capacità e competenze, per conquistare, da qui, traguardi nel mondo".