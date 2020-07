'Tik tok', una gita al mare e un'inaspettata scoperta: 8 adolescenti del San Paolo protagonisti di un film

Un film per raccontare un'estate di periferia, ambientato in un'unica giornata, dal primo mattino al tramonto, per una gita al mare a San Girolamo con 4 ragazze e 4 ragazzi. Il progetto, per la regia di Fabrizio Bellomo e la sceneggiatura di Antonella Gaeta, vede protagonisti i giovani del quartiere San Paolo di Bari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le riprese sono cominciate in questi giorni: un viaggio vissuto con il passo cristallino della loro età, tra balletti di Tik Tok e palleggi. Insieme percorrono la strada che li divide dalla loro meta, tra palazzoni e campagne, ruderi e lidi abbandonati. Fino a un'inaspettata scoperta. Il film è il risultato di un laboratorio di cinema, dal titolo “Facciamo un film”, organizzato dalla cooperativa sociale I bambini di Truffaut, nell’ambito del programma della Rete Civica Urbana (RCU) “Kilim” San Paolo-Stanic-Villaggio del Lavoratore. Nelle periferie l’emergenza sanitaria è diventata emergenza sociale aggravando una situazione già precaria. La cooperativa diretta da Giancarlo Visitilli lavora da anni per costruire opportunità per i giovani del territorio. La breve pellicola uscirà in autunno.