Fine del mercato energetico tutelato, a rischio 300 dipendenti Enel pugliesi: "Sono lavoratori distribuiti fra Molfetta e Taranto"

"Il passaggio al Mercato Libero rischia infatti di mettere alla porta ben 1500 dipendenti Enel su tutto il territorio nazionale, dei quali ben 300 pugliesi, distribuiti tra Taranto e Molfetta". Lo dichiara, in una nota, la segreteria pugliese del Partito Democratico.

"Malgrado le promesse - ha commentato il segretario regionale del Pd Puglia, Domenico De Santis - il passaggio da un mercato all’altro non sarà indolore, se non si interviene immediatamente. Il nodo sta nell’articolo 36 ter del 'Decreto Legge Lavoro' approvato a maggio, nel quale si prevedeva che i lavoratori del Mercato Tutelato passassero al Mercato Libero mantenendo il medesimo contratto. Con il 'Decreto Legge Energia' però, approvato dalla Maggioranza lo scorso 8 dicembre, questo automatismo è stato eliminato, forse per favorire l’azienda, che non sarà più tenuta ad assumere i lavoratori provenienti dal Mercato Tutelato. È necessario intervenire immediatamente per correggere questa stortura, che rischia di far trovare una sorpresa amarissima sotto l’albero di Natale a centinaia di pugliesi. Ho già attenzionato i nostri parlamentari, noi del Partito Democratico non staremo a guardare chi gioca con le vite degli altri per gli interessi di pochi".