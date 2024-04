"Consensi comprati a 50 euro? Con 100 voti c'era uno sconto del 20%": l'ironia di Fiorello dopo la nuova inchiesta barese

Le vicende giudiziarie che coinvolgono Bari e la Puglia ancora una volta al centro dell'ironia di Fiorello. Lo showman, infatti ha dedicato l'apertura della puntata odierna di 'VivaRai2' proprio parlando dell'ultimo terremoto politico-giudiziario in Puglia: "Scambio tra soldi e voti a Bari, salta il campo largo. Qui, ragazzi, il campo santo sta arrivando davvero - sdrammatizza -. Consensi comprati per 50 euro? Ma non solo: acquistando 100 voti c'era lo sconto del 20% e in omaggio una comoda cabina elettorale da viaggio! Schlein dice che secondo lei 50 euro sono davvero troppi per un voto al PD. Decaro, che adesso è diventato 'Decarissimo', dice di aver fatto per primo denunce. Prima di parlare però ha imbavagliato Emiliano", ha detto ancora Fiorello riferendosi all'altra nota vicenda dell'aneddoto raccontato da Emiliano su un presunto incontro con la sorella del boss Capriati.