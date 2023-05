Eventi e spettacoli per promuovere la sostenibilità ambientale: siglato a Monopoli un accordo fra Teatri di Bari e Arpa

Un accordo che mira a sviluppare azioni congiunte di sostegno e rafforzamento dei principi di cultura e sostenibilità ambientale. È stato firmato questa mattina, durante un incontro al Teatro Radar di Monopoli, il protocollo d’intesa tra Arpa (Agenzia regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente) e Teatri di Bari, dal 2015 unico Tric (Teatro di rilevante interesse culturale) in Puglia.

Il protocollo d’intesa firmato prevede che i due Enti si impegnino a sostenere, in occasione di propri eventi, meeting, rappresentazioni, rassegne e festival, le attività di promozione della sostenibilità ambientale e della cultura. A partire dalla XXVI edizione del festival Maggio all’Infanzia, in corso in queste settimane a Bari, Monopoli e Molfetta. Arpa Puglia si impegna poi a sostenere le iniziative di Teatri di Bari partecipando con propri contenuti e materiali divulgativi. Una collaborazione fattiva che si svilupperà anche nei prossimi mesi con nuove iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sui temi in oggetto.

"Oggi firmiamo un accordo che ci permetterà di potenziare l’azione pervasiva di sviluppo del territorio che portiamo avanti da anni - spiega la presidente di Teatri di Bari, Mariella Pappalepore - E abbiamo trovato la piena collaborazione di Arpa Puglia, da sempre sensibile a questi temi, nell’ottica di un percorso partecipato che abbia effetti positivi su tutto il territorio pugliese. Non a caso Teatri di Bari ha assunto lo status di società Benefit, che contempla tra gli obiettivi statutari anche la sensibilizzazione del pubblico a tematiche di crescita sociale come la sostenibilità ambientale. Da soli non si può fare niente, serve la collaborazione anche delle amministrazioni comunali, dei teatri, delle biblioteche e di tutte quelle realtà che ogni giorno si impegnano per realizzare questo circolo benefico che speriamo di allargare sempre di più".

"Arpa Puglia sceglie di investire sui temi dell’educazione ambientale e della cultura tout court, anche in collaborazione con il sistema regionale e con le Univer­sità - sottolinea Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia - Per questo motivo abbiamo avviato ad ottobre 2022 il progetto 'Piccola Biblioteca Ambientale' per portare la sostenibilità ambientale nelle scuole pugliesi, primarie e secondarie di primo grado, attraverso il prestito di libri e albi illustrati. Alla consegna della valigia, i bibliotecari e gli esperti in educazione ambientale sfogliano insieme a ragazze, ragazzi e insegnanti i libri che sono andati in prestito, leggono ad alta voce e presentano le diverse attività che l’Agenzia svolge a tutela dell’ambiente. Abbiamo così deciso di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa con Teatri di Bari, proprio per rafforzare ed integrare le singole attività, promuovendo la Cultura della Sostenibilità e dell'Ambiente, ad iniziare dalla XXVI edizione del festival Maggio all’Infanzia. Arpa Puglia, inoltre, si impegna a sostenere le iniziative di Teatri di Bari partecipando con propri contenuti e materiali divulgativi alle varie iniziative che saranno definite di volta in volta e in attuazione del Protocollo d’intesa"

"Da parte della Città metropolitana di Bari c’è massima disponibilità a sostenere due tematiche di tale importanza - ha ricordato Felice Indiveri, consigliere metropolitano delegato all’Ambiente - E questo protocollo è un ottimo punto di partenza di un percorso che ha l’obiettivo di valorizzare la cultura e i temi della sostenibilità ambientale, soprattutto tra i più giovani".

"Quella che è stata stipulata oggi è un’importate convezione che unisce il tema della tutela ambientale a quello della cultura - commenta il sindaco di Monopoli, Angelo Annese - Sono contento che Teatri di Bari, con i quali qualche anno fa abbiamo avviato una collaborazione importante, e Arpa Puglia abbiamo siglato questa intesa che consentirà di sensibilizzare ai temi ambientali coloro che parteciperanno alle iniziative culturali promosse sul territorio e viceversa. Argomenti così importanti per il nostro futuro richiedono l’impegno di tutti e oggi si è tracciata una strada in questa direzione".