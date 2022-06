Idonei da 3 anni con il concorso Asl Bari ma senza convocazione: la protesta dei fisioterapisti, "servono tempi certi"

"Come fisioterapisti idonei al Concorso Asl Bari, siamo stanchi di ascoltare o leggere solo parole a cui non seguono fatti concreti": è quanto afferma il sindacato professionale Shc Puglia che, nel chiedere alla Regione uno scorrimento con tempi certi delle graduatorie, annuncia una manifestazione, in programma giovedì prossimo, in via Gentile a Bari.

"É di qualche giorno fa la pubblicazione della programmazione assunzionale in materia sanitaria della Regione Puglia che preannuncia lo sblocco di 5817 assunzioni nei prossimi 3 anni - si legge in una nota - distinte tra le varie figure professionali sanitarie. Quel che appare da subito chiaro é la mancanza assoluta di indicazione sui tempi, numeri e modalità di attuazione, in particolar modo relativamente allo scorrimento della nostra graduatoria (dei Fisioterapisti) che è in scadenza proprio nel 2022". Il concorso, infatti, fu espletato nel 2019.

"Il nostro sit-in sarà - prosegue la nota - sarà permanente e non lasceremo via Gentile 52 finché non ci verrà fatta chiarezza sui tempi, numeri e modalità d' azione sullo scorrimento della nostra graduatoria, piazzeremo le tende finché non avremo risposte certe".