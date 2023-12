Fly To Puglia lo spot di 15" sui grandi schermi di New York

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Al centro del mondo uno spot di 15 secondi della Regione Puglia: "Fly to Puglia" siamo a Times Square in New York City. L'Associazione Hoboken Italian Festival, con sede nel New Jersey, attraverso il nuovo progetto che ha come mood "Fly to Puglia ...to be home", mostra alcune immagini video realizzate con il drone, che raccontano ai newyorchesi le bellezze della Puglia. l progetto rientra nel piano strategico per un "turismo di ritorno", legato alle radici, con attività volte alla promozione della destinazione Regione Puglia, riservato alle Associazioni dei "Pugliesi nel mondo", riconosciute dalla legge regionale n. 23/2000. La "mission" punta a far crescere sempre di più la presenza di turisti statunitensi con una destagionalizzazione di turismo legato alle radici. L'idea di condividere il video su gradi schermi di Times Square, a New York è di Roberto Pansini, persona di riferimento per le comunità dei pugliesi all'estero, nominato International Ambassador della Società della Madonna dei Martiri ad Hoboken, New Jersey. Sul grande schermo vengono proiettate immagini del Comune di Molfetta, il Castel del Monte, la capitale delle luminarie Scorrano con delle luminarie artistiche pugliesi pazzesche, la bella Polignano a mare, i trulli di Alberobello e lo slogan che si ripete "Fly to Puglia ... to be home" per un turismo di ritorno, il video è stato montato con bravura dal giovane molfettese neolaureato con 110 e lode Domenico Tangari. La presenza della Regione Puglia negli USA è costante perchè i dati parlano chiaro che negli ultimi anni vi è una crescita dell’86% per quel che riguarda gli arrivi dagli Stati Uniti, e del 78% per le presenze di turisti statunitensi lungo le coste e nell’entroterra pugliese. Un trend più che positivo, un grande lavoro della Regione Puglia che attraverso le associazioni dei Pugliesi nel Mondo riconosciute dalla stessa, continua a far crescere ancora di più. Il progetto ha visto diverse iniziative realizzate negli USA, condivisione del brand: "Fly to Puglia ... to be home", non sono mancati incontri istituzionali, divulgazione nelle scuole negli USA, sempre alla ricerca della pugliesità presente ovunque. Sul canale YouTube ilovemolfetta, dell'Associazione OLL MUVI, è presente il video completo registrato a Manhattan, qui di seguito il link del video https://www.youtube.com/watch?v=nUcgjqMRtoc Stay Tuned #flytopuglia #pugliesinelmondo #hobokenitalianfestival #turismodelleradici #nyc #incomingtouristproject #turismodiritorno #flytopugliatobehome #america #usa #ilovemolfetta #robertopansini #hobokennj #regionepuglia