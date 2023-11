Fnp Cisl e Cisl Bari, assemblea cittadina sulle liste d’attesa infinite: "Crac della sanità pubblica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Visite, analisi, ricoveri: cosa sapere e come agire per il rispetto dei propri diritti. Mercoledì 29 novembre ore 9:30 ex Tesoreria Palazzo di Città in corso Vittorio Emanuele a Bari conferenza stampa per presentare le iniziative a sostegno dei cittadini per far valere i propri diritti in merito alle annose liste d’attesa. FNP CISL Bari BAT e CISL Bari BAT vogliono sostenere il diritto alle cure che sempre più spesso viene quotidianamente negato, a dispetto di una narrazione che vede le Direzioni strategiche delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere di Bari e BAT affermare che la situazione andrebbe migliorando. Considerato quanto accade riguardo alle infinite liste di attesa è del tutto evidente che si mente, sapendo di mentire, o ancor peggio non si ha la percezione della realtà, in entrambi i casi sfuggono alle loro responsabilità e con loro sfuggono, colpevolmente, i loro dante causa, per non parlare delle Istituzioni locali a partire da quei Sindaci che distratti si dimostrano insensibili rispetto ai diritti che vengono negati ai propri concittadini. Basta! Vogliamo aiutare e sostenere le nostre comunità, a partire dalle aree più fragili, quali gli anziani e quanti con loro, in tanti purtroppo, non possono permettersi di ricorrere al privato per curarsi e vi rinunciano, con grave pregiudizio sulla propria aspettativa di vita. Mercoledì 29 Novembre i segretari generali di CISL Bari BAT Giuseppe Boccuzzi e FNP CISL Bari BAT Vincenzo Lezzi, annunceranno nel corso di una conferenza stampa alle ore 9:30 nell’ex Tesoreria di Palazzo di Città a Bari una vertenza che non ha precedenti, e che parte proprio dal Palazzo di Città di Bari. “A cittadini, istituzioni e alla stampa saranno rese note le proposte e le iniziative che – spiegano Boccuzzi e Lezzi - metteremo in campo per aiutare quanti vivono questo drammatico disagio perché possano esercitare i propri diritti, dando loro voce e sostegno. Siamo pronti, come FNP, con la CISL, in un impegno vertenziale che ci vedrà protagonisti nei prossimi mesi che non ha precedenti. Coinvolgeremo tutti, cittadini ed istituzioni, organizzeremo assemblee in ogni Comune, in ogni Municipio, delle province di Bari e Bat, presentando le nostre proposte perché venga assicurato l'accesso alle cure e salvaguardato il Servizio Sanitario pubblico e il suo carattere universale. Presenteremo e lanceremo iniziative che la politica, a partire da coloro che hanno responsabilità di gestione del sistema, non potranno ignorare. Daremo voce alle denunce di quei cittadini, iscritti e non, che vorranno rivolgersi a noi, alle nostre strutture locali, per avere ogni supporto possibile per esercitare il proprio diritto a vivere in buona salute.”