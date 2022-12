Didattica a distanza per i piccoli pazienti del Giovanni XXIII di Bari: la Fondazione 'Andrea Bocelli' dona tablet e computer

È stato inaugurato, oggi presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, l’Abf Digital Lab, progetto educativo della Andrea Bocelli Foundation a supporto delle scuole in ospedale. La Fondazione ha donato al reparto pediatrico l’Abf Teachbus, una struttura dotata di tablet e computer per la didattica a distanza insieme alla piattaforma 'Educational', che offre l’accesso a una ricca selezione di contenuti. Il progetto, ideato dall’Andrea Bocelli Foundation e promosso con il supporto di Generali, punta a sostenere i bambini e i ragazzi dei reparti di lunga degenza degli ospedali pediatrici italiani.

"Coniugare i tempi dell’educazione con le esigenze di cura attraverso la presenza della scuola in ospedale permette ai bambini ricoverati di vivere spiragli di normalità - ha dichiarato il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore - Garantire lezioni e attività educative in reparto costituisce un prezioso supporto anche alle famiglie che accompagnano i bambini nel percorso di degenza, spesso purtroppo lungo, in ospedale. Per noi significa ribadire ancora una volta l’importanza di prendersi cura del malato e non semplicemente di curare la malattia. È quindi doveroso un ringraziamento alla Andrea Bocelli Foundation per la promozione e realizzazione di questo progetto che non si ferma alla consegna di un dispositivo tecnologico, ma che l’accompagna nel tempo per un utilizzo efficace".