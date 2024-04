La fondazione Teatro Petruzzelli chiude il bilancio in positivo: crescono gli incassi del botteghino

La fondazione Teatro Petruzzelli chiude il 2023 in positivo. Il consiglio di indirizzo, come comunicato dalla stessa fondazione in una nota, ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo dell'esercizio 2023, che registra il segno + "per il decimo anno consecutivo". Lo riporta l'Ansa.

La fondazione sottolinea la confermata crescita del trend degli incassi del botteghino, "di circa centomila euro, grazie all'incremento degli abbonamenti". Un dato che "conferma la fidelizzazione del pubblico e l'apprezzamento degli spettatori per le scelte artistiche della fondazione".

Viene inoltre ricordato che nel 2023, a seguito di un mirato finanziamento ministeriale, la fondazione "ha pianificato ed avviato un piano degli investimenti infrastrutturali di circa tre milioni di euro che si concluderà nel corso di quest'anno e che comporterà minori costi per noleggi e locazioni". Oggi il teatro Petruzzelli "vanta la dotazione organica di lavoratori a tempo indeterminato più piccola delle 14 fondazioni italiane, ma è dimensionata per sostenere la produzione artistica e musicale distribuita su tutto l'anno". Nel periodo estivo, ad esempio, sarà realizzato il festival della Valle d'Itria di Martina Franca, in coproduzione con la fondazione Paolo Grassi.

Il sovrintendente Massimo Biscardi - in carica fino al giugno 2025, quando scadrà il suo mandato, non più rinnovabile - ha voluto ringraziare i soci enti pubblici locali per il sostegno dato alla crescita del teatro attraverso la continuità dei contributi assicurati, il sindaco Decaro (il cui mandato da presidente terminerà tra poche settimane) e tutti "i grandi e piccoli mecenati" che hanno sostenuto la fondazione.