Edilizia abusiva, la Regione stanzia 95mila euro per la demolizione degli immobili irregolari

La Giunta regionale pugliese ha stanziato 95mila euro per il fondo di rotazione in favore dei Comuni per l’abbattimento degli edifici abusivi. I criteri di priorità per la concessione di anticipazioni, per interventi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di opere edilizie abusive, di nuova realizzazione o in ampliamento, riguardano anche dagli accordi sottoscritti con le Procure.

In particolare il fondo sarà destinato agli interventi su immobili di notevole impatto ambientale, costruiti su area demaniale o in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, storico-architettonico, archeologico, sismico, idrogeologico o da Pai o in area naturale protetta, con precedenza a quelli di più rilevanti dimensioni. Un'altra categoria riguarderà gli immobili non stabilmente abitati, come seconde case, con precedenza a quelli oggetto di lottizzazione abusiva. Rientrano nel provvedimento anche gli immobili adibiti ad attività commerciali e industriali, con precedenza a quelli di più rilevanti dimensioni. Per ogni tipologia sarà data priorità agli immobili oggetto di sentenze di demolizione divenute definitive.