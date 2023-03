Più di 5,5 miliardi di euro per la Puglia con i Fondi europei: a Bari presentato il Programma 2021-2027

Oltre 5,5 miliardi di euro per lo sviluppo della Puglia, attraverso il rilancio dell'economia, la tutela dell'ambiente, l'implementazione delle infrastrutture, l'inclusione e il lavoro, ma anche accelerando sulla transizione ambientale e migliorando le pari opportunità: sono alcune delle linee direttrici del Programma Regionale Fesr-Fse a valere sul periodo 2021-2027 presentato ufficialmente questa mattina nel Foyer del teatro Petruzzelli di Bari.

Un ricco dossier di interventi e progetti resi possibili attraverso il finanziamento dell'Unione Europea che, nella quota generale, contribuisce per il 68% (circa 3,7 miliardi). A questi vanno aggiunti altri 1,8 di provenienza pubblica che arricchiscono l'elenco di iniziative per migliorare lo sviluppo della regione. Nel dettaglio, i 5,5 miliardi del Por (Programma operativo regionale) sono suddivisi in 4,4 relativi ai Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) per accorciare le disparità tra regioni europee più sviluppate e quelle più indietro, e circa 1,1 di Fse+ (Fondo Sociale Europeo Plus) in materia di occupazione, istruzione, società e competenze. Il programma è suddiviso in 5 assi principali: competitività e innovazione (1,7 miliardi di dotazione), economia verde e mobilità sostenibile (circa 1,4 miliardi complessivi), trasporti (205 milioni), Occupazione (compresa quella giovanile), istruzione-formazione, welfare-salute (quasi 1,9 miliardi) e sviluppo territoriale urbano (205 milioni). Un'ulteriore quota di 2 miliardi dovrebbe, inoltre, arrivare, grazie al Governo attraverso ulteriori iniziative complementari, per un totale di circa 7,5 miliardi di euro. La programmazione, riferita al 2021-2027, prevede azioni che copriranno un arco fino al 2029.

All'evento di presentazione del nuovo programma sono intervenuti, tra gli altri, il governatore pugliese Michele Emiliano e praticamente tutta la Giunta regionale: "La Ue e la Regione Puglia stanno facendo il loro dovere nei confronti delle nuove generazioni - ha spiegato Emiliano -, della parità tra uomo e donna, nel superamento della differenza di sviluppo tra il Nord e il Sud d'Europa e in particolare in Italia. Tutto funziona adeguatamente. Queste giornate di verifica delle eccellenze che la Regione ha messo in campo nell'utilizzo dei Fondi Europei ci confortano, ma bisogna che la Repubblica Italiana ci segua, rendendosi conto che le politiche europee sono fondate strutturalmente sulle regioni" e tenendo conto, insiste Emiliano, "dell'accentramento che si sta realizzando o tentando da parte del Governo, tutto in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "tutto in capo al ministro Fitto di tutte le linee di finanziamento, dal Pnrr, all'Fsc. Mi dicono che addirittura il ministro Fitto avrebbe tentato di ottenere la disponibilità dei fondi europei perchè in un delirio di onnipotenza starebbbe cercando di accorpare ogni linea di finanziamento. Siamo preoccupati perchè il buon lavoro fatto dalla Puglia e dall'Ue rischia di saltare per aria nel delirio di qualcuno che non si rende conto che questa complessità non possa essere risolta con l'accentramento, bensì con la sussidiarietà, stabilendo chi fa che cosa, come, quando, con quale logica e collaborando con lealtà" ha concluso Emiliano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il vicepresidente della Regione con delega al Bilancio, Raffaele Piemontese, si tratta di una "occasione storica per la Puglia e per l'Italia perchè siamo in una fase in cui abbiamo tantissime risorse a disposizione per fare in modo che la vita reale dei pugliesi possa cambiare in meglio. Con il Pnrr, inoltre, ci troveremo di fronte a risorse complessive di circa 15 miliardi di euro, puntando su un tema fondamentale, quello del lavoro e della sostenibilità ambientale. Abbiamo necessità di creare occupazione stabile, all'interno di un contesto in cui i confini e i limiti del pianeta possano essere rispettati. E' un'opportunità che vogliamo cogliere in maniera corale, coinvolgendo amministratori, sindacati, i comuni, le imprese, gli artigiani, il mondo della scuola e dell'università per far fare un salto di qualità alla regione e all'Italia" ha poi concluso Piemontese.

L'assessora pugliese ai Trasporti, Anita Maurodinoia, ha invece parlato delle azioni in campo per le infrastrutture: "Tra questi troviamo il potenziamento del sistema ferroviario e del trasporto su gomma, ma anche i collegamenti 'ultimo miglio', la realizzazione dei parcheggi intermodali per favorire il trasporto collettivo al posto dell'auto privata. Stiamo pensando di sostituire la flotta interamente di bus e di treni per renderli più sostenibili e la sicurezza ferroviaria. Oltre ai vari bandi dello Smart Go city che danno la possibilità ai Comuno di sostituire i mezzi urbani e suburbani, stiamo aggiornando la piattaforma per il biglietto unico dei trasporti nella regione".

Sul fronte del Welfare, invece, l'assessora regionale Rosa Barone ha spiegato che bisognerà "andare nel solco della continuità con misure rafforzate per nuove esigenze e fragilità modificate rispetto al passato. I voucher per permettere i bambini o agli anziani e ai disabili per seguire i centri veranno confermati e allo stesso tempo ridisegnati. Non si può rimanere con misure pensate nel 2013 e lo stesso vale per il Red che verrà riproposto. Le famiglie prese in carico avranno la possibilità di utilizzare le attività di musei, sport e di frequentare i luoghi culturali per dare opportunità a tutti. Riproporremo anche gli Hub di innovazione sociale e nelle città capoluogo di provincia potremo permetterci la presenza di centri di aggregazione. A tutto questo aggiungiamo anche il welfare abitativo e ol cohousing sociale".

L'ambiente rappresenta un tassello importante della programmazione, come conferma l'assessora Anna Grazia Maraschio: "La sostenibilità - sottolinea - diventa un fatto prioritario. Una fetta importante dei fondi, circa 80 milioni, sarà destinata alle politiche abitative. C'è una povertà emergente che a volte non viene catturata o vista, con gente che ha difficoltà anche trovare un affitto adeguato. Nessuno deve restare indietro. Dal punto di vista, invece, della sostenibilità ambientale, avremo interventi per risanare il territorio e valorizzare la biodiversità con 40 milioni destinati alla tutela degli habitati, in sinergia con il Turismo".

Non mancherà anche il sostegno alle imprese e allo sviluppo economico. A rimarcarlo è l'assessore Alessandro Delli Noci: "Tutti i grandi investimenti vedranno l'obbligo - dice - di coinvolgimento delle piccole e medie imprese. ll tema della transizione energetica è al centro della nostra agenda. Ricerca e innovazione e strumenti di ingegneria finanziaria che consentiranno di infrastrutturare le garanzie per i più piccoli. Prevista anche una grande accelerazione per combattere il divario digitale e ci sarà pure un'attenzione al tema della rigenerazione urbana legata ai profili turistici. Abbiamo avviato, inoltre, i primi fondi legati alle startup e alla capitalizzazione. Ci auguriamo che venga sbloccato il Fondo di Sviluppo e Coesione, assolutamente prioritario per completare il sistema di sviluppo delle grandi imprese e la trasformazione agricola".

Per quanto riguarda la Formazione, secondo l'assessore Sebastiano Leo, sarà importante "quantificare la spesa e la sua qualità, cercando di capire quanti disoccupati sono rientrati nel mondo del lavoro o quanti studenti abbiamo sottratto all'abbandono scolastico. Dobbiamo anche rappresentare un coordinamento tra istituzioni, sindacati e partenariato economico-sociale".

La consigliera regionale delegata alla Cultura, Grazia Di Bari, ha invece sottolineato la mancanza di un'azione specifica "per questo settore e per il turismo. Servirà trovare fondi attraverso le altre. Si dovrà comunque fare riferimento, ad esempio, al Welfare culturale che la Regione ha già anticipato nella scorsa programmazione e che dovrà ancor più sostenere con la nuova". Infine, per l'assessore al Turismo, Gianfranco Lopane, con "i bandi sulle infrastrutture si potrà migliorare l'offerta e i sistemi di digitalizzazione delle imprese. Investiremo anche sulla formazione perchè una delle sfide del turismo in Puglia con nuove figure sempre più specializzate".

Nel teatro Petruzzelli era presente, tra i vari esponenti del mondo del lavoro, dell'economia e della formazione, anche il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino: "I finanziamenti sono essenziali per favorire i nuovi investimenti nella regione. Dobbiamo cercare di attrarre sempre di più la capacità di fare innovazione, portare nuove startup e farle interagire con le imprese. L'università deve essere un collettore, aiutare le aziende innovative a competere sui mercati. Si tratta di attività rischiose che vanno sostenute dalla parte pubblica con questi fondi e con le attività svolte dagli atenei".