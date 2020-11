Municipio I, 39mila euro destinati a pulizie e disinfestazioni anti Covid: "Trasferiamo fondi per attività culturali e sportive"

I fondi destinati agli eventi culturali e sportivi 'trasferiti' alle attività per il contrasto del Covid-19. La notizia arriva dal presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, che ha reso noto la decisione del Consiglio di destinare i 39mila euro messi a bilancio come ogni anno per iniziative volte alla salvaguardia dei cittadini nella pandemia. Nello specifico verranno utilizzate per la disinfestazione, i lavaggi straordinari e altre interventi precauzionali che possano contrastare la diffusione del covid 19 in città. Inoltre saranno utilizzati altri 130mila euro - originariamente destinati a progetti e iniziative in favore dei minori a rischio - per sostenere le famiglie in difficoltà sul territorio, destinandole a un fondo specifico di sostegno.

“Visto il periodo che stiamo vivendo - dichiara Lorenzo Leonetti - quest’anno abbiamo ritenuto opportuno destinare questi fondi ad altre attività. Con questo non si deve pensare che sport e cultura non siano pane per la vita dei cittadini, ma non possiamo in alcun modo permetterci in questo momento di non sostenere chi fa fatica ad affrontare le spese quotidiane. Quindi abbiamo proposto di utilizzare le risorse destinate ad eventi culturali e sportivi per la disinfestazione, i lavaggi straordinari e altre interventi precauzionali che possano contrastare la diffusione del covid 19. Contestualmente investiamo 130mila euro su azioni di supporto alle famiglie in difficoltà, andando a rimpinguare il fondo di contributi a loro riservati per fronteggiare le esigenze di prima necessità. Ringrazio per la loro sensibilità i consiglieri di maggioranza e opposizione che hanno sposato questa causa senza alcun dubbio. Questa sinergia mi inorgoglisce e mi rende fiero del gruppo di lavoro con cui collaboro”. “Sarà una sosta momentanea, ne siamo fermamente convinti - commenta il presidente della commissione Cultura del Municipio I Angela Perna -. Per questo con i colleghi consiglieri abbiamo deciso di fare una scelta dettata dal buon senso e dalla responsabilità”. “Preso atto del vero problema che ci troviamo ad affrontare oggi - prosegue il presidente della commissione Welfare del Municipio I Fabio Sisto - abbiamo stabilito unanimemente di destinare i fondi residui del Welfare alla tutela di quante più famiglie e cittadini possibile senza disattendere al principio di decentramento. Una scelta condivisa di responsabilità e concretezza”. “Con la collaborazione del personale a disposizione del Municipio I, che ringrazio sin d’ora - conclude il presidente della terza commissione municipale Fabrizio Valentini - cercheremo di soddisfare le esigenze di tutti. Il lavoro di squadra sarà la nostra vera rivincita contro il covid 19”.