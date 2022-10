Piazza Disfida di Barletta 'a secco', la segnalazione dei cittadini: "Fontana spenta da settimane"

La fontana a sfioro di piazza Disfida di Barletta, nel quartiere Libertà di Bari, "è spenta da giorni": la segnalazione a BariToday arriva da un cittadino del quartiere che avrebbe anche allertato il Comune utilizzando l'app BaRisolve, "senza alcun risultato"

La piazza, nella foto inviata in redazione, appare asciutta, con le bocchette della fontana inattive. Secondo quanto riferisce il cittadino, la struttura d'abbellimento sarebbe spenta dai primi di settembre, negli stessi giorni in cui fu installato in piazza un palco provvisorio (smontato nella stessa giornata) per un evento culturale.