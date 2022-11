Due monumenti baresi si illuminano di blu per la Giornata mondiale del diabete. I diabetologi del Pediatrico in campo per la diagnosi precoce

Due monumenti baresi si illuminano di blu per celebrare la Giornata mondiale del diabete. Il 13 e 14 novembre saranno la torre del palazzo della Città metropolitana e la fontana di piazza Moro a sostenere l'iniziativa, che vede anche una serie di appuntamenti collaterali. In particolare insieme ai diabetologi dell'Ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, si terrà una campagna promossa dalla Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica per promuovere la diagnosi precoce, che può mettere al riparo i bambini da gravi conseguenze all'esordio della patologia. Questa domenica, inoltre, è stato installato un gazebo in via Argiro, dove viene distribuito materiale informativo, al fine di informare l'opinione pubblica sulla patologia e promuovere il benessere dei bambini e delle loro famiglie.

"Anche quest'anno, la città di Bari partecipa alla Giornata Mondiale del Diabete, manifestazione riconosciuta dalle Nazioni Unite per la grande opera di sensibilizzazione rispetto ad una patologia che coinvolge larghissima parte della popolazione e di cui non si parla mai abbastanza" il commento della consigliera comunale Micaela Paparella.