Fontanina abbattuta da un'auto in piazza a Mola, il sindaco Colonna: "Individuato il responsabile, chiederemo risarcimento"

"La fontanina di Piazza XX Settembre è stata danneggiata a causa di un incidente stradale. Le Forze dell’Ordine e l’Istituto 'Vigilanza Srl' hanno già individuato il responsabile e intraprenderemo tutte le azioni necessarie per il risarcimento dei danni causati". Lo scrive il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna, in post sulla sua pagina facebook in cui denuncia l'abbattimento della fontanina che si trova a poca distanza dalla celebre fontana monumentale dedicata ai caduti molesi della Prima Guerra Mondiale.

"La fontanina è un importante patrimonio della nostra città e faremo tutto il possibile per ripristinarla nella sua bellezza originale", conclude il primo cittadino.