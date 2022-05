Forasacchi nelle aree sgambamento cani a Bari, il M5S chiede interventi immediati: "Pericolo per gli amici a 4 zampe"

“In questi anni, grazie al lavoro delle commissioni consiliari comunali e municipali, abbiamo aumentato le aree di sgambamento cani "nella città di Bari "ma la pulizia di queste aree viene eseguita in modo approssimativo e superficiale, aumentano le segnalazioni per la presenza di forasacchi”; è quanto dichiarano, in una nota, il capogruppo in Consiglio comunale del M5S, Antonello Delle Fontane e il consigliere del Municipio I, Gaetano Colella. La questione riguarda le piccole spighe presenti in modo frequente, specialmente nella stagione primaverile, su aiuole e marciapiedi, molto pericolose in caso di ingestione da parte degli animali.

“I forasacchi sono una vera e propria calamità per i nostri animali e possono essere causa di infezioni gravi per lo stesso animale- dichiara Delle Fontane- nelle scorse ore sono stato contattato da un cittadino che a seguito della consueta mezz’oretta di svago con il proprio cane presso il parco San Marco a Japigia, ha dovuto portare il proprio cane d’urgenza al veterinario per asportare la pianta oramai penetrata in varie parti del corpo dell’animale. E' allarmante che l'amministrazione non attui una pulizia mirata a rendere le aree di sgambamento realmente fruibili ma anzi viene tutto lasciato al caso e all’improvvisazione rendendo queste aree pericoli letali per i cani”

“Abbiamo inoltrato una nota di segnalazione urgente - conclude -.agli assessori competenti dove abbiamo chiesto che venga attuata ogni utile azione a rendere queste aree fruibili e soprattutto sicure per i nostri amici a quattro zampe”.