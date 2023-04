Formatori dei centri per l'impiego rimasti senza lavoro, protesta davanti alla Regione: "Sul futuro ancora nessuna chiarezza"

Per anni hanno prestato servizio nei centri per l'impiego della Regione Puglia, ma dallo scorso 17 marzo, sono la scadenza dei contratti, sono rimasti senza lavoro. E' la situazione che coinvolge 114 formatori professionali pugliese, che questa mattina hanno protestato davanti alla sede della Presidenza della Regione, sul lungomare a Bari.

Il sit-in è stato organizzato dalle sigle Flc Cgil, Uil Scuola, Cisl scuola e Snals Confsal, per chiedere chiarezza e risposte sul futuro di lavoratori e lavoratrici. "Ad oggi, nonostante le tante sollecitazioni - si legge sulla pagina della Uil Puglia - la Regione Puglia non ha dato nessuna rassicurazione sulla continuità lavorativa e reddituale delle lavoratrici e dei lavoratori. Abbiamo inviato una richiesta di incontro urgente per chiarire una situazione per noi inammissibile: la Regione ci convochi al più presto per tutelare i diritti e chiarire il futuro e il presente di oltre 100 famiglie".

In mattinata, come riporta l'Ansa, una delegazione dei sindacati è stata ricevuta da rappresentanti della Regione Puglia.