Mascherine, visiere, guanti e tute protettive per il personale medico: fornitura gratuita da parte della Regione

Kit dispositivi di protezione per l'emergenza Covid in distribuzione per i medici di medicina generale. A fornirli sarà la Regione Puglia, che consegnerà grazie all'aiuto di Poste Italiane, in ciascun ambulatorio e per ciascun medico, 300 mascherine FFP2, 300 mascherine chirurgiche, 1 visiera protettiva, 1 saturimetro/pulsossimetro, 1 confezione da 100 guanti, 10 camici e 10 tute.

Il materiale sarà distribuito a cura della Protezione civile regionale tramite la rete di Poste Italiane negli orari di apertura degli studi. Gli Ordini dei Medici provinciali informeranno i loro iscritti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, fornendo alla Protezione Civile i dati per la consegna. "Contiamo molto sull’aiuto che i medici di medicina generale continueranno a darci per l’emergenza Covid - spiega l’assessore alle Politiche della Salute, Pier Luigi Lopalco - eseguendo visite e tamponi ai pazienti che ne facessero richiesta, per decongestionare il sistema degli ospedali e supportare le attività di tracciamento e per questo sforzo li ringraziamo".