Danza, mostre e performance teatrali: al Fortino Sant'Antonio la 'notte bianca' del Liceo artistico De Nittis-Pascali

Una collettiva "chiamata alle arti" che vede protagonisti gli studenti e la loro creatività. Torna, negli spazi del fortino Sant'Antonio a Bari, l'appuntamento con la 'Notte bianca del Liceo artistico', organizzata per il quinto anno consecutivo dal Liceo artistico De Nittis-Pascali. L'appuntamento è per martedì 7 giugno, dalle 18 alle 23.

L’evento, finanziato dal Comune di Bari nell’ambito di un avviso pubblicato dedicato a progetti di carattere socio-culturale-ricreativo-formativo promossi dalle istituzioni scolastiche statali cittadine, "ha l’obiettivo - spiegano gli organizzatori - di sostenere e diffondere i linguaggi artistici contemporanei con il coinvolgimento di docenti, alunni, enti e istituzioni del territorio".

Gli studenti daranno vita ad una serie di attività comprensive dei molti linguaggi creativi, arti figurative, multimedia, performance, teatro, danza, riferiti agli indirizzi previsti dal corso di studi. "La notte bianca si configura come un momento didattico e culturale di forte pregnanza sociale che favorisce aggregazione e condivisione tra gli studenti della scuola, destinatari privilegiati della proposta, e tutta la comunità cittadina".

La manifestazione si svolgerà nel Fortino S. Antonio, concesso dal Comune di Bari, sia sulla terrazza panoramica con accesso da via Venezia, che nella sala interna con accesso dal Lungomare Imperatore Augusto. Interverranno i Rappresentanti delle Istituzioni e le Autorità cittadine.

Di seguito il programma:

TERRAZZA DEL FORTINO S. ANTONIO

TALK

h 18.30 Codice Rosso

a cura degli studenti dell’indirizzo di Grafica e di Design

docenti Pierluigi Bortone, Domenico Cacciapaglia, Renata De Feo

Intervengono Maria Pia Vigilante, avvocato e presidente Associazione G.I.R.A.F.F.AH! Onlus; Marilena Di Tursi, giornalista e critico d’arte; Rosamaria Scorese, sorella di Santa, vittima di femminicidio

DANCE/THEATER/PERFORMANCE

h 19.30 La speciale Commedia

Pièce teatrale a cura del gruppo per l’inclusione della sede “De Nittis”

docenti Amelia Intrieri, Antonella Romanazzi, Silvano Vallone

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-349 “Il racconto degli altri”

h 20.30 Universal dance

Performance di danza a cura degli studenti della classe III E del Liceo Coreutico

assolo di Vanessa Siciliani, classe V E

docenti Simona Lovreglio, Anna Marinelli

musiche: Wild side di R. Cacciapaglia; Universal dance di R. Cacciapaglia; Love theme da “Nuovo Cinema Paradiso” di E. Morricone

h 21.00 Didone

Pièce teatrale a cura del gruppo per l’inclusione della sede “Pascali”

docenti Anna De Felice, Tiziana Anna Piscitelli

con la partecipazione del Soprano Joscelyne Kaninda e degli studenti del Liceo Coreutico

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-37 “L'inclusione va in scena”

h 22.00 Antithesis

Performance di danza a cura degli studenti del Liceo Coreutico

classe I E - docenti Chiara Scardigno, Benedetta Lomuscio

musiche: Taipan di D. Hudson

classe II E - docenti Francesca Vista, Nunzia Carone

musiche: Protest di P. Glass

classe III E - docenti Simona Lovreglio, Giuseppe Corvino, Anna Marinelli, Mariana Acito

musiche: Carol of the bells - epic cinematic piano di J. Thomas; Hostage crisis e Pink soldiers di

J. Jae-il

classe IV E - docenti Simona Lovreglio, Giuseppe Corvino, Anna Marinelli, Mariana Acito, Dario Candia, Alessandro Amato

musiche:’ ????? (Via delle fate) featuring WAVEDRUM’ Part1; Swan Lake, epic trailer version di H.Citizens

classe V E - docenti, Francesca Vista, Nunzia Carone, Dario Candia, Alessandro Amato, Simona Lovreglio

musiche: Requiem for a dream di C. Mansell

SALA INTERNA DEL FORTINO S. ANTONIO

ARTI VISIVE, INSTALLAZIONI, LINGUAGGI MULTIMEDIALI

Distopie

a cura degli studenti del Liceo Artistico

coordinati dai docenti Rita Avellis, Domenica Caradonna

Comunicazione a cura degli studenti dell’Indirizzo Grafica

docente Domenico Cacciapaglia

Foto/video a cura degli studenti dell’Indirizzo Audiovisivo e multimediale

docente Domenico Tribuzio

Direzione artistica: Mariantonietta Bagliato