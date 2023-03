Piano di Azione Nazionale Garanzia Infanzia, Francesca Bottalico nominata componente del comitato tecnico

L’assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, è stata nominata componente del comitato tecnico per l’elaborazione del Piano di Azione Nazionale della Garanzia Infanzia (Pangi). La nomina è stata effettuata dalla direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

"È un onore, oltre che una responsabilità, far parte del comitato tecnico per l’attuazione del Piano di Azione Nazionale della Garanzia Infanzia - ha commentato Francesca Bottalico - Offrirò il mio contributo per consolidare tutti i percorsi a garanzia dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti nell’ottica di contrastare le diseguaglianze e dare attuazione ai livelli essenziali offrendo un contributo finalizzato a migliorare e aumentare la partecipazione ai servizi pubblici da parte dei minori in difficoltà e delle loro famiglie, specialmente quelle in situazione di maggiore vulnerabilità".