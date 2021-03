L'assessore Bottalico contagiata dal Covid: "Situazione sotto controllo. Il virus ha travolto anche me"

La titolare cittadina del Welfare rassicura i baresi: "Sono a casa e i sintomi sono meno dolorosi rispetto ai primi giorni. C'è un tempo per ogni cosa, per me ora è il tempo della cura"

L'assessore barese al Welfare, Francesca Bottalico, sta combattendo in questi giorni contro il Covid. E' la stessa esponente della Giunta Decaro a raccontarlo sui social: "Sono giorni molto duri - scrive su Facebook -. Dopo un lunghissimo anno alle prese con la pandemia, in cui più volte ho schivato il colpo, ora il Covid ha travolto anche me".

"Per fortuna la situazione è sotto controllo - rassicura Bottalico -, sono a casa e i sintomi sono meno dolorosi rispetto ai primi giorni. C'è un tempo per ogni cosa, per me ora è il tempo della cura". E' il secondo esponente del governo cittadino a contrarre il virus: a febbraio era toccato all'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, contagiato a metà febbraio assieme a tutta la sua famiglia.