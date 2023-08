Da Valenzano il giovane talento di Magic si racconta: "A settembre parteciperò ai Mondiali. Parola chiave: costanza"

Parola chiave: costanza. Francesco Latorre, 20enne di Valenzano, riassume così la preparazione che l'ha portato a scalare le vette dei tornei di Magic, il gioco di carte collezionabili più conosciuto al mondo. Un talento che a settembre si misurerà con avversari di pari livello in una delle più importanti competizioni ad esso dedicato, ovvero il mondiale in programma a settembre a Las Vegas. Lo abbiamo incontrato per scoprire di più di questo mondo.

Come e quando è nata la passione per Magic?

Quando avevo 5 anni mio papà, ex giocatore a cui vanno i primi ringraziamenti per il conseguimento di questo traguardo, ha insegnato a me e mio fratello a giocare a Magic, come un gioco da tavolo per la famiglia; crescendo, però, il gioco è diventata una vera e propria passione, soprattutto dopo aver intrapreso il percorso di giocatore al di fuori delle mura di casa, giocando al negozio principale di Bari, The Magic Spot. Successivamente ho deciso di mettermi in gioco ed iniziare a giocare tornei anche fuori Bari, nel resto d'Italia, sempre sostenuto anche da mia mamma, la quale ringrazio, poichè mi ha sempre appoggiato in questa passione, nonostante non vi sia mai avvicinata come giocatrice. Così, nel 2019, è arrivato il primo vero successo: la prima qualifica internazionale, avrei giocato un torneo a Richmond, Virginia, capendo che forse Magic potesse essere più di un passatempo.

L'assessore alle Politiche giovanili della tua città ti ha definito tra i 32 migliori giocatori al mondo

Non mi definirei tra i 32 migliori al mondo, piuttosto direi che ho giocato un ottima stagione 2023, nella quale la parola chiave è stata "costanza"; ottenendo un buon risultato nelle tre tappe internazionali di quest'anno ho potuto accumulare sufficienti punti per guadagnare un invito ai Mondiali. È stato un lungo percorso che è culminato nei successi di quest'anno, in cui ho deciso di essere pronto a mettere serio impegno nella preparazione dei tornei, quasi come fossero esami universitari. Ovviamente non ne sarei stato capace da solo, quindi dei grandissimi ringraziamenti vanno ai ragazzi che mi hanno accompagnato direttamente nei tre tornei del 2023, da Philadelphia a Minneapolis a Barcellona, e insieme ai quali è stata fatta gran parte della preparazione.

Come ti stai preparando al Mondiale in programma a settembre a Las Vegas?

"Magicamente" parlando per agosto sono in ferie, siccome a settembre esce una nuova espansione contentente la maggior parte delle carte che useremo al Mondiale. Tuttavia, Magic è quanto di più lontano da un gioco meramente tecnico ci possa essere: sicuramente il testing delle carte e dei mazzi è una parte fondamentale e imprescindibile della preparazione di un torneo, ma tanti altri aspetti non possono essere trascurati, soprattutto mentalità, riposo, alimentazione. Magic è un gioco di carte e, in quanto tale, è fatto di vittorie e sconfitte e affrontare brutte sconfitte è una delle più fondamentali capacità da acquisire; brutte partite e brutti tornei capitano a tutti, anche ai più forti al mondo, non per questo ci si deve far scoraggiare e perdere la lucidità. Per quanto riguarda il riposo è importante prima di un torneo, che di solito dura dalle 8 alle 10 ore, avere alle spalle una buona notte di sonno ed essere al massimo delle forze, mentre per tutta la durata del torneo si deve cercare di rimanere idratati e ben nutriti, possibilmente evitando cibi spazzatura o cibi pesanti; solo così si può dare il massimo e raggiungere veri risultati. Per questo mesetto mi concedo un pò di riposo, prima di ripartire a pieno regime.

Nella provincia barese è sviluppato il circuito?

Sì, a differenza di quel che si possa pensare la community barese di Magic è abbastanza presente; con sede nel negozio The Magic Spot, io e un gruppo di ragazzi baresi abbiamo recentemente dato vita ad una nuova realtà, un vero e proprio team di giocatori di Bari, con l'obiettivo di affinare le nostre capacità di gioco e di preparazione in gruppo e di portare un numero sempre maggiore di nostri giocatori a competere a livello internazionale. Per questo motivo, un enorme grazie va ai ragazzi del team 'Domani Smetto' e più in generale a tutta la comunità barese di giocatori di Magic e, ovviamente, al negozio The Magic Spot; se fosse mancato anche uno solo di questi elementi probabilmente questo risultato appena conseguito sarebbe ancora solamente un sogno.

Ti piacerebbe in futuro realizzare qualcosa qui a tema?

Assolutamente sì. A prescindere da Magic io sono un grandissimo fan dei giochi, specialmente i giochi di carte e credo che siano un metodo di insegnamento incredibile per ragazzi e adulti di tutte le età: io personalmente ho imparato molto l'inglese grazie a Magic, dovendo utilizzare la lingua all'estero e dovendo leggere e tradurre le carte, magari quando a disposizione le avevo solo in inglese; ma soprattutto ho imparato a stare al mondo, a relazionarmi a gente più grande di me e a intraprendere viaggi anche da solo pur di poter partecipare ai tornei. Alla luce di ciò e della profonda fiducia che nutro nel vedere uno sviluppo culturale anche sotto questo punto di vista, credo che una città che sta crescendo e che si sta modernizzando a vista d'occhio come Bari possa essere un'ottima casa per ospitare dei progetti a tema Magic, il primo e probabilmente il più importante gioco di carte collezionabili al mondo.

Un consiglio a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle sfide tra carte collezionabili

Ho tre consigli fondamentali da dare a chiunque voglia avvicinarsi a Magic, che sia a livello amatoriale o competitivo. In primo luogo di prenderlo per ciò che è, ovvero un gioco, di non essere ossessionati dal risultato e dalla vittoria, tanto da perdere di vista l'importanza del divertimento, che sia un mezzo o un fine. In secondo luogo, io consiglio molto caldamente di trovare un gruppo affiatato di giocatori siccome, e lo dico per esperienza, da soli non si può andare lontano; al contrario, dal confronto, specialmente con chi è più forte, si ottiene la crescita e si impara, per non parlare del fatto che questo gioco unisce tutti i giocatori, vicini o lontani che siano, con un unico linguaggio. In questo modo, grazie a Magic si possono conoscere moltissime persone e chi lo sa, magari anche dei futuri carissimi amici. Infine, consiglio di non prendersela se all'inizio ci si sente incapaci o inadeguati al gioco con giocatori già avanzati, poiché la carriera dei giocatori di Magic, soprattutto dei migliori, è costellata da una miriade di sconfitte e all'inizio è assolutamente normale e sano che siano gli altri a guidarci al miglioramento.