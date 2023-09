Francesco Russo nuovo prefetto di Bari: arriva la nomina del Consiglio dei Ministri

Bari ha il suo nuovo prefetto: sarà Francesco Russo, già prefetto a Salerno, a prendere il posto di Antonia Bellomo, andata in pensione lo scorso primo settembre, dopo aver ricoperto l'incarico per tre anni. 64 anni, nato a Napoli, Russo è stato nominato oggi dal Consiglio del Ministri che ha approvato una serie di nomine e un giro di prefetti in diverse città italiane.