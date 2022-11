Le Frecce tricolori a Bari per la Giornata delle Forze Armate: il sorvolo sul lungomare durante la cerimonia con Mattarella

Non un vero e proprio show, come accaduto a maggio durante la Festa del San Nicola, ma il 'sorvolo' delle Frecce tricolori sul lungomare di Bari è stato comunque uno dei momenti più attesi della cerimonia con il presidente Mattarella a Bari. Il capo dello Stato, accompagnato dal ministro della Difesa Crosetto, ha partecipato oggi alle celebrazioni in occasione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate. Dopo la deposizione di una corona d'alloro al Sacrario militare, la cerimonia si è spostata sul lungomare dove si è svolta la parata. Qui, il 'saluto' della Pattuglia Acrobatica Nazionale.