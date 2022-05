Lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Giovinazzo e Molfetta. Domani lo show sul lungomare di Bari

In migliaia con il naso all'insù per ammirare le evoluzioni delle Frecce Tricolori: pomeriggio di festa a Giovinazzo e Molfetta per lo show della Pattuglia Acrobatica Nazionale nei due comuni a nord di Bari. Elevata la partecipazione del pubblico che è rimasto, come sempre, con il fiato sospeso ad osservare le acrobazie dei piloti dell'Aeronautica Militare.

In particolare, la Frecce mancavano da cinque anni da Giovinazzo (in quell'occasione vi fu un sorvolo per l'inaugurazione del lungomare) e, invece, non avevano mai effettuato uno spettacolo a Molfetta. Domani le Frecce saranno sul lungomare di Bari, per lo spettacolo in occasione della Festa di San Nicola: un ritorno dopo 3 anni tra calendario (l'appuntamento è tradizionalmente biennale) e rinvio per la pandemia.