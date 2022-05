Prove delle Frecce Tricolori il 5 maggio a Bari: variazioni dei bus Amtab, i percorsi

Variazioni dei bus Amtab sono state disposte a Bari in occasione delle prove dello show aereo delle Frecce Tricolori, nella giornata del 5 maggio. Le deviazioni saranno valide dalle 15 alle 18 e comunque fino al termine delle esigenze. Di seguito l'elenco delle linee interessate.

Linea 2

in direzione C.S. Polivalente - Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per il

sottovia Luigi di Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con

ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;

Linea 2/

in direzione via Conenna - Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per il

sottovia Luigi di Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con

ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali : i bus effettueranno il percorso ordinario;

Linea 10

in direzione C.S. Polivalente - Japigia: i bus giunti in via dei Mille, svolteranno a destra

per via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso

ordinario;

in direzione via Camillo Rosalba – Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso

ordinario;

Linea 14

in direzione C.S. Polivalente - Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per il

sottovia Luigi di Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con

ripresa del percorso ordinario;

in direzione via degli Oleandri - Z.I.: i bus giunti in via Peucetia, proseguiranno per via

Apulia; via Oberdan, via Capruzzi, sottovia Luigi di Savoia, via Carulli con ripresa del

percorso ordinario;

Linea 25

la corsa delle ore 14:15 in partenza da via degli Oleandri - Z.I. direzione C.S.

Polivalente - Japigia: i bus giunti in via Peucetia, proseguiranno per via Apulia; via

Oberdan, via Capruzzi, sottovia Luigi di Savoia, via Carulli con ripresa del percorso

ordinario;

Linea 42

in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele,

svolteranno a destra per corso Cavour, via Carulli, sottovia Luigi di Savoia, via Capruzzi,

via Oberdan, via Masaniello, ponte Garibaldi, corso Trieste con ripresa del percorso

ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti su corso Trieste, svolteranno a sinistra per

via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, corso Cavour, corso Vittorio

Emanuele con ripresa del percorso ordinario;

Navetta ”B"

in partenza da piazza Massari: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele, svolteranno a

destra per corso Cavour, via Carulli, sottovia Luigi di Savoia, via Capruzzi, via Oberdan,

via Masaniello, ponte Garibaldi, corso Trieste, via Ballestrero, Area di sosta “Pane e

Pomodoro”, corso Trieste, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via

Carulli, via De Giosa, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele con ripresa del percorso

ordinario;