'Fuga da diversilandia', il fumetto per raccontare un nuovo approccio verso la disabilità: la presentazione in Comune

È stato presentato questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo di Città, il libro a fumetti “Fuga da Diversilandia” di Giuseppe Sansone, realizzato dalla aps Strada facendo onlus, con il patrocinio dei Comuni di Bari e di Sannicandro e della ASL Bari, per promuovere un nuovo approccio al mondo della disabilità.

Assieme a Walter Albrizio e a Dorotea Lerario, rispettivamente presidente e responsabile delle relazioni esterne di Strada Facendo, e all’autore, sono intervenuti il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone, la presidente della Commissione consiliare Pari opportunità Silvia Russo Frattasi, il direttore del Dipartimento di salute mentale della ASL Bari Domenico Semisa e Gianni Romito, presidente della società sportiva HBari 2003, che ha promosso la presentazione odierna.

Fuga da Diversilandia è una storia a fumetti che parla di diversità e disabilità. E che punta a conoscere meglio questa condizione di vita, che non deve essere vista come un pericolo o qualcosa da evitare o combattere, ma come una realtà in cui si dona amore, amicizia, allegria e in cambio si pretende solo affetto e comprensione.

La storia narra di tre amici di lunga data che, a causa di un imprevisto, si ritrovano in un luogo apparentemente sconosciuto. Da quel momento comincia la loro avventura: saranno rapiti da strani personaggi e visiteranno luoghi incredibili. Vivranno una storia ricca di emozioni che li condurrà nel meraviglioso mondo di “Diversilandia”, un luogo magico dove tutti sono amici e in cui non esistono ostacoli, divieti difficoltà e, soprattutto, non esiste la normalità.