Le iniziali volano 'protette' dai palloncini bianchi: a Valenzano l'ultimo saluto per Debora e Gianluca

Le iniziali 'D' e 'G' salgono al cielo, 'scortate' da tanti palloncini bianchi. Valenzano ha voluto tributare così l'ultimo saluto a Debora e Gianluca Pontrelli, fratello e sorella scomparsi in un incidente stradale nel week-end. Parenti, amici e conoscenti si sono incontrati nel pomeriggio per i funerali celebrati all'interno della chiesa di San Rocco.

Una folla riunitasi poi all'esterno per ricordare i due ragazzi - di 28 e 25 anni - la cui morte, nella nottata tra sabato e domenica, ha scosso tutto il borgo nel Barese. Debora e Gianluca era in auto con altri due ragazzi, di rientro da una serata trascorsa con gli amici per una festa. I due fratelli viaggiavano sul sedile posteriore della vettura che, per cause in corso di accertamento, sarebbe finita fuori strada impattando contro un ulivo e ribaltandosi. Per Debora e Gianluca non c'è stato nulla da fare. Feriti il conducente dell'auto e il terzo passeggero. La Procura di Bari indaga per omicidio stradale e ha ritenuto di non dover disporre l'autopsia.