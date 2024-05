I fuochi di San Nicola a Bari, scelta la data del 'recupero': lo show si svolgerà domenica 19 maggio alle 21

Si svolgerà domenica 19 maggio lo spettacolo 'di recupero' dei fuochi d'artificio in onore di San Nicola, sul lungomare di Bari. Lo show, in programma alle 21, andrà a compensare l'annullamento delle due serate dell'8 e del 9 maggio scorsi, nei giorni della Sagra nicolaiana: gli spettacoli pirotecnici, infatti, non stati eseguiti a causa di un contenzioso tra il Comitato della Festa e la ditta inizialmente incaricata per l'allestimento dei fuochi. Nel frattempo è stata trovata un'altra società che si occuperà dello show di domenica 19.