Bifest 2023, il Comune lancia la call di partecipazione al 'Fuori Festival': "I commercianti potranno proporre eventi"

Una rassegna di appuntamenti culturali e di intrattenimento, a tema cinematografico, pensata per animare le strade e le piazze cittadine, i cinema, gli spazi culturali e le attività commerciali. Dopo l'edizione zero, organizzata l'anno scorso dal Comune di Bari, si ripeterà l'esperienza fortunata del 'Fuori Bif&est', evento collegato al festival dedicato alla 'settima arte' che si svolgerà nel capoluogo pugliese dal Dal 24 marzo al 1 aprile.

Il Comune di Bari intende coinvolgere attivamente gli esercizi di vicinato e i pubblici esercizi per l’organizzazione di eventi da integrare nel palinsesto del 'Fuori Bif&st'. A tal fine lancia una call agli operatori commerciali della città interessati a partecipare all'evento.

"Dopo il successo dell’anno scorso - commenta l’assessora comunale allo Sviluppo economico, Carla Palone - intendiamo riproporre un programma di eventi collaterale al Bif&st, il festival che oramai da quattordici anni accompagna la nostra città nel suo processo di crescita. Per questa nuova edizione del 'Fuori Bif&st' non partiamo da zero, ma potremo mettere a frutto l’esperienza positiva che nel 2022 ha coinvolto più di cinquanta realtà cittadine, che si sono protagoniste di una serie di proposte coinvolgenti e originali. La nostra idea è che più gente possibile partecipi attivamente all’atmosfera magica che solo il cinema sa regalare, e che tutti, anche coloro che non riescono a partecipare alle proiezioni o alle masterclass, possano vivere comunque l’energia e il clima del Bif&st".

Gli eventi organizzati dai commercianti potranno consistere in proiezioni, allestimenti, concerti, mostre, happening, con riferimento al mondo del cinema. Gli appuntamenti dovranno essere organizzati in autonomia e non è previsto alcun contributo economico da parte del Comune. Le attività commerciali interessate potranno aderire alla call compilando il form predisposto, disponibile a questo link, entro il 16 febbraio 2023. Tutti i proponenti saranno poi contattati dagli uffici comunali per definire contenuti e modalità delle attività e stilare un programma condiviso. Il Comune di Bari, in collaborazione con l’Apulia Film Commission, si impegna ad inserire nel programma ufficiale del Fuori Bif&st le iniziative proposte e a comunicarle attraverso i propri canali istituzionali. Ulteriori informazioni potranno essere richieste tramite email a negozi@dbari.it.