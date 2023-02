Una rassegna di eventi dedicati al cinema per animare strade, spazi culturali e negozi: il Comune al lavoro per il Fuori Bif&st

Dalle strade ai negozi, dalle piazze agli spazi culturali cittadini, tanti eventi dedicati al mondo del cinema per animare la città in occasione del Bif&st, il festival del cinema in programma quest'anno dal 24 marzo al primo aprile. E' questa l'idea del Fuori Bif&St, alla quale il Comune di Bari lavora in questi giorni.

Dopo la call lanciata agli esercizi commerciali, a partire da ieri anche gli operatori culturali potranno partecipare alla costruzione del programma del Fuori Bif&st proponendo eventi, esposizioni, incontri, lectio magistralis, proiezioni, allestimenti, concerti e mostre legati al mondo del cinema.

L’assessorato alle Culture e Turismo a tal fine ha predisposto un form (disponibile a questo link), che dovrà essere compilato dagli interessati entro il prossimo 19 febbraio: le proposte pervenute dopo tale data, infatti, non potranno essere inserite nella programmazione ufficiale del Fuori Bif&st e nella comunicazione del Bif&st.

“Il Fuori Bif&st è un appuntamento che consolida il rapporto tra il festival e la città di Bari - commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci -. Dallo scorso anno, infatti, abbiamo pensato che il festival internazionale di cinema a Bari dovesse uscire dagli spazi ufficiali per attraversare tutta la città, ed è questa la molla che ci ha fatto immaginare il Fuori Bif&st come uno strumento da consegnare agli attori della città per animarla durante il festival con eventi, grandi e piccoli, dedicati alla magia del cinema. Ringrazio il direttore artistico Felice Laudadio per aver accolto questa iniziativa, con l’auspicio che possa crescere nel tempo coinvolgendo i tanti operatori che producono tutto l’anno un’importante offerta culturale a Bari”.

Gli appuntamenti dovranno essere organizzati in autonomia dagli operatori, con l’utilizzo di spazi e mezzi propri, e non è previsto alcun contributo economico da parte dell’amministrazione comunale.

Tutte le realtà culturali proponenti saranno poi contattate dagli uffici comunali per definire contenuti e modalità delle attività e stilare un programma condiviso.

Il Comune di Bari, in collaborazione con l’Apulia Film Commission, si impegna ad inserire nel programma ufficiale del Fuori Bif&st le iniziative proposte e a comunicarle attraverso i propri canali istituzionali.

Per ulteriori informazioni: 080 5773839 (dalle ore 10 alle 12) e d.deliso@comune.bari.it.