Mostre, incontri, proiezioni e uno speciale 'cantiere-evento': il cinema attraversa la città con il Fuori Bif&st

Dalle vetrine allestite a tema cinematografico, alle mostre e ai dj set ispirati alla settima arte, fino allo speciale 'cantiere-evento' che trasformerà in palcoscenico l'impalcatura esterna allestita per il restauro della sede della Camera di Commercio. Oltre cento eventi, dal centro alle periferie, che nella settimana del Bi&st (in programma dal 24 marzo al primo aprile) animeranno negozi, librerie, bar e spazi culturali della città, parallelamente agli appuntamenti del festival del cinema.

Il programma del 'Fuori Bif&st', organizzato per il secondo anno dal Comune di Bari con la partecipazione di attività commerciali e culturali cittadine, è stato presentato questa mattina a Palazzo di Città. Un'iniziativa che ha visto quest'anno quasi raddoppiate le adesioni da parte di esercenti e associazioni culturali che hanno scelto di organizzare eventi a tema cinematografico (qui il programma completo).

"I numeri della partecipazione - ha sottolineato l'assessora allo Sviluppo economico, Carla Palone - testimoniano la validità di un format tanto semplice quanto efficace per creare una connessione tra il festival e le persone anche al di fuori degli spazi istituzionali che ospitano il Bif&st". "La città sarà attraversata da decine di iniziative e appuntamenti pensati per tutte le fasce d’età e tutti i gusti grazie all’iniziativa e alla creatività di tutti gli esercenti che anche quest’anno hanno voluto mettersi in gioco per celebrare il cinema". Eventi che saranno anche un'occasione, sottolinea Palone, "per ricordare anche gli attori che hanno attraversato la città, i film storici girati a Bari ma anche le fiction come quella di Lolita Lobosco'.

"La seconda edizione del Fuori Bif&st - ha detto l'assessora alle Culture Ines Pierucci - è per l'amministrazione comunale un momento di consolidamento del rapporto che c'è tra il festival del cinema con la città. Con l'assessorato allo Sviluppo economico abbiamo lavorato coinvolgendo le attività commerciali, gli operatori culturali, anche le sale cinematografiche private della città che dopo la pandemia attraversano una situazione particolare. Le abbiamo coinvolte tutte, abbiamo costruito un cartellone importante con più di 100 iniziative che vedranno Bari in festa durante la settimana più importante che la città dedica al cinema grazie al lavoro dell'Apulia Film Commission, grazie a una macchina che ha costruito negli anni una visione strategico-politica della cultura a Bari". "Quest'anno - ha rimarcato Pierucci - abbiamo proposte che spaziano dalle rassegne cinematografiche ai podcast originali, dalle proiezioni per i più piccoli alle letture partecipate, dai seminari ai convegni, grazie all’adesione di tante realtà, istituzionali e private, che hanno accettato la sfida di animare in maniera inedita la città per rendere omaggio al cinema e ai suoi protagonisti. Vorrei sottolineare il coinvolgimento di AncheCinema, che in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti propone una riflessione sul rapporto tra arti visive e cinema, e quello dell’Associazione cattolica esercenti cinema, che propone una rassegna sui temi del dialogo interculturale e interreligioso nelle sale del Piccolo, dell’Esedra e dello Splendor, ancora alle prese con la crisi post pandemia".

"La sinergia tra istituzioni è fondamentale", ha evidenziato la presidente di Apulia Film Commission, Anna Maria Tosto - "Ancora una volta l’amministrazione comunale, con la programmazione degli eventi del Fuori Bif&st, manifesta un’attenzione speciale per le iniziative volte a valorizzare la cultura cinematografica, in ciò affiancando l’attività di Apulia Film Commission - ha evidenziato Anna Maria Tosto -. Si tratta di una risposta alle istanze di bellezza e di condivisione che vengono dalla cittadinanza e di una collaborazione preziosa alla promozione di nuove sensibilità culturali. Le iniziative a corollario del festival del cinema a Bari, d’altro canto, comportano ricadute economiche e turistiche importanti per la città e concorrono, anche così, a conseguire il proposito della AFC di fare del cinema e dell’audiovisivo volano del benessere complessivo".

“Il Fuori Bif&st s’impone come un momento importante all’interno dell’articolata struttura del festival - ha rimarcato il direttore organizzativo del Bif&st, Angelo Ceglie -. È l’ideale coinvolgimento delle forze economiche e culturali della città, che si ritrovano in un evento come questo divenendo forza attiva e propositiva e non semplici spettatori. Con il doppio risultato di rendere agli ospiti del festival un’immagine positiva e vitale del territorio e di comunicare al meglio quanto accade in città".

Il cantiere-evento della Camera di Commercio

Tra le iniziative di punta del 'Fuori Bif&st 2023', il cantiere-evento che per due sere, il 30 e 31 marzo, vedrà animarsi l'impalcatura installata per il restauro del prospetto della sede di Camera di Commercio. L'appuntamento è stato organizzato grazie alla collaborazione tra il Comune, la Fondazione Gianfranco Dioguardi e il Segretariato regionale del Ministero della Cultura. Nelle due serate dell'evento, partire dalle 19.30, la grande impalcatura prospiciente piazza Eroi del Mare farà da scenografia per due spettacoli all'aperto. Nel primo caso, è prevista la proiezione di cinque brevi documentari dell'Istituto Luce messi a disposizione dal Segretariato regionale del Ministero della Cultura, che si alterneranno musiche dal vivo. Nella seconda serata invece si esibiranno il compositore Mattia Vlad Morleo e il coro dell'Associazione Harmonia dell'Università di Bari, in una inedita e sperimentale rielaborazione in chiave elettronica del Gloria di Antonio Vivaldi.

“Il Segretariato del MiC per la Puglia - ha spiegato la segretaria regionale Maria Piccareta - contribuisce in questo periodo del Bif&st alla valorizzazione della cultura dell’audiovisivo proponendo una selezione di cinque brevi filmati della ricca raccolta dell’istituto Luce e alcune fotografie". Un "piccolo segno" in un momento in cui "il cinema vive un momento di grande crisi", ha aggiunto Piccareta. "Il Ministero conserva un incredibile patrimonio audiovisivo, strumento di conoscenza curiosa e divertente, e il periodo del Bif&st è un’occasione d’eccezione per proporlo ai cittadini".