S'intrufolano in un supermercato del Libertà per rubare prodotti: sorpresi e denunciati

Due persone sono state denunciate dalle Volanti della Polizia a Bari per furto aggravato in concorso. Si tratta di un cittadino marocchino 51enne e un gambiano 31enne, entrambi già noti alle Forze dell'Ordine.

I due sono entrati in un supermercato di via Brigata Bari, nel quartiere Libertà, per tentare di rubare merce dagli scaffali ma sono stati bloccati dai poiliziotti. Il 51enne aveva con sé anche un grosso chiodo da carpentiere della lunghezza di 20 cm ed è stato denunciato anche per il possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere, mentre il 31enne è stato denunciato anche per l’inottemperanza ai provvedimenti di espulsione e all’ordine di allontanamento dal territorio italiano emesso dal parte del questore di Bari.