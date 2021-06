Bari blindata è pronta per il G20 Esteri. Stasera eventi nella Città vecchia e fuochi pirotecnici

Il conto alla rovescia è terminato: da oggi e per tre giorni Bari, Matera e Brindisi saranno palcoscenici internazionali per il G20 dei ministri degli Esteri e dello Svliuppo. Centinaia i delegati giunti nel capoluogo pugliese, base logistica dell'evento, sede degli alberghi che ospiteranno ministri, diplomatici e staff, nonché teatro di appuntamenti culturali e d'intrattenimento per gli ospiti. Il summit, dopo l'accoglienza delle delegazioni a Bari, prevista per questa sera, vedrà i due principali appuntamenti politici domani a Matera, con due sessioni d'incontro a cui prenderanno parte i ministri degli Esteri e dello Sviluppo, e dopodomani a Brindisi per l'evento ministeriale sull'assistenza umanitaria.

Per quanto riguarda gli appuntamenti baresi, la macchina organizzativa è a pieno regime: alle 19, nel Castello Svevo, vi sarà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che accogliera i capi delegazione e i colleghi delle principali diplomazie del pianeta. Ricco il programma di iniziative culturali ed enogastronomiche preparato per i delegati che comprende una visita al rinnovato Museo di Santa Scolastica, la serata enogastronomica sulla Muraglia (dalle 20) con fuochi d'artificio alle 22.30, mostre al Margherita e concerti.

Città blindata: trasporti e chiusure

Imponente l'apparato di sicurezza messo a punto dal Prefettura, istituzioni e Forze dell'Ordine: il piano revede l'attivazione di cinque 'zone di sicurezza', con relative limitazioni, mentre la Asl Bari ha predisposto un piano specifico di supporto sanitario per i giorni dell'evento. In queste ore, la Polizia locale guidata dal comandante Michele Palumbo sta procedendo all'installazione di transenne, new jersey e dissuasori mobili "per garantire gli accessi alle zone di massima attenzione e presso gli alberghi interessati dagli eventi". Oltre 300 le telecamere che vigileranno sull'evento. Diverse le variazioni alle corse Amtab, previste fino al 29 giugno. Infine, stop, nella giornata di martedì, ai treni Fal sulla linea tra Bari e Matera: i ministri, infatti, viaggeranno su convogli speciali per raggiungere la città dei Sassi.