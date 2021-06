G20, stop ai treni Fal il 29 giugno: bus sostitutivi sulle tratte Bari-Matera e Altamura-Gravina

La circolazione ordinaria, come da provvedimenti prefettizi, sarà soppressa e sostituita, nel corso della mattinata, con un servizio di autobus

Stop ai treni sulle tratte Fal Bari - Matera Sud e Altamura - Gravina nella mattinana di martedì 29 giugno. In ottemperanza ai provvedimenti prefettizi, in occasione del Vertice Ministeriale e Cooperazione allo Sviluppo G20 - comunica l'azienda di trasporto - la circolazione ferroviaria ordinaria sulle tratte indicate sarà soppressa e sostituita con servizi di autobus.

Le tabelle orarie delle corse sostitutive sono disponibili nelle stazioni, sul sito internet www.ferrovieappulolucane.com, sulla pagina Facebook aziendale. Per ulteriori informazioni si può contattare il numero verde Fal 800 050 500.