Gli ospiti del G20 da Bari a Matera con il treno Fal e le delizie dei prodotti pugliesi: ultimi preparativi in stazione

Tra imponenti misure di sicurezza e costanti sopralluoghi delle forze dell’ordine, si stende la moquette azzurra nella stazione di Bari scalo per accogliere i ministri e i loro staff a bordo del treno Stadler che per l’occasione è stato brandizzato con i loghi del G20

Fervono i preparativi nelle stazioni di Bari scalo e Matera centrale e a bordo del treno speciale delle Ferrovie Appulo Lucane che domani mattina, con partenza intorno alle 8, trasporterà i Ministri degli Esteri e i Capi delegazione che da Bari raggiungeranno Matera per partecipare ai lavori del G20.

Tra imponenti misure di sicurezza e costanti sopralluoghi delle forze dell’ordine, si stende la moquette azzurra nella stazione di Bari scalo per accogliere i ministri e i loro staff a bordo del treno Stadler che per l’occasione è stato brandizzato con i loghi del G20 sia all’esterno, sui finestrini, sia all’interno, sui copritesta dei sedili. Nel corso del viaggio (una corsa diretta che durerà circa 1 ora e 10 minuti) Fal offrirà ai delegati un piccolo rinfresco a base di biscotti alla pasta di mandorle, taralli baresi e ciliegie ferrovia innaffiati da caffè e thè. Il tutto servito in confezioni monoporzione come richiesto dalle norme anti Covid. Gli ospiti giungeranno a Matera dopo circa un'ora di viaggio.

“Un grande orgoglio per tutti noi ed una grande responsabilità che ci viene affidata – commenta il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento – una grande prova di fiducia di cui speriamo di essere all’altezza e che in queste ore ci vede impegnati con un imponente lavoro in cui si stanno impegnando tutti, dal management alle maestranze per fare in modo che, ancora una volta, FAL possa dare dimostrazione di affidabilità, efficienza e sicurezza. Ai ‘grandi’ della Terra – conclude Almiento – offriamo un viaggio incomparabile a bordo di treni moderni che attraversano un paesaggio meraviglioso e quasi incantato tra Puglia e Basilicata, due splendide regioni che ogni giorno colleghiamo all’insegna dell’efficienza e della sostenibilità ambientale”.

“Per la nostra Azienda è un’occasione straordinaria – afferma il Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucana, Matteo Colamussi – La nostra vocazione è trasportare ogni giorno migliaia di persone, ma in questo caso abbiamo l’onore di trasportare i ‘grandi’, coloro che ogni giorno assumono decisioni importanti per il futuro di tutti noi e per lo sviluppo anche del nostro territorio. Stiamo lavorando per accoglierli al meglio a bordo dei nostri mezzi e sulla nostra Rete che oggi, grazie agli imponenti investimenti compiuti negli ultimi anni con il sostegno delle Regioni Puglia e Basilicata, è sicura, moderna ed efficiente, che pone Fal come modello di Azienda pubblica del Sud che funziona”.