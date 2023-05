L'annuncio della premier Meloni: "Il vertice del G7 del 2004 si terrà in Puglia a giugno"

Il G7 del 2024 si terrà in Puglia: è l'annuncio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, effettuato durante nella conferenza stampa conclusiva dell'edizione di quest'anno, in corso di svolgimento a Hiroshima in Giappone. Il summit che riunisce i capi di Stato e di governo di Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Italia e Canada, aperto anche ad altri importanti Paesi internazionali, si svolgerà a metà giugno in una località ancora da definire.

All'Italia spetterà organizzare l'edizione 2024 in coincidenza con il proprio anno di Presidenza del gruppo: "Ho annunciato - ha spiegato Meloni in conferenza stampa a Hiroshima, secondo quanto riporta l'Adnkronos - che la sede sarà la Puglia, in un vertice in cui il sud sarà centrale, porteremo i grandi nel sud d’Italia. In Puglia perché ha la funzione di ponte tra Occidente e Oriente”.

Ad accogliere con soddisfazione la notizia è il governatore della Puglia, Michele Emiliano: “Pochi minuti prima dell’annuncio in conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni mi ha telefonato per comunicarmi di aver scelto la Puglia quale sede del G7 del 2024. Ho avuto modo di ringraziarla per il grande riconoscimento che il Governo italiano, con questa scelta, ha dato a noi tutti. Un riconoscimento straordinario del lavoro che la Puglia ha svolto con riferimento al dialogo tra oriente e occidente, in permanente connessione con Papa Francesco, e della nostra capacità di accoglienza di tutti i popoli del mondo. Ci impegneremo con tutte le nostre energie per far fare all’Italia una bella figura”. La Puglia, negli ultimi anni, ha ospitato importanti incontri internazionali: nel 2017 Bari è stata sede del G7 finanziario mentre il capoluogo pugliese è stato 'hub' logistico e dell'ospitalità per il G20 Esteri di Matera