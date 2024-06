Verso il G7 in Puglia, a Bari il Media Centre e addetti ai lavori: divieti dall'11 al 16 giugno in varie zone della città

La Polizia Locale e il Comune di Bari, in occasione del vertice dei Capi di Stato del G7 in programma a Fasano dal 13 al 15 giugno prossimi, ha istituito divieti e limitazioni alla circolazione anche nel capoluogo pugliese, destinato a ospitare, negli spazi della Fiera del Levante, un Media Centre con circa 1600 giornalisti da tutto il mondo. Previsto il soggiorno in città anche di ua parte delle delegazioni internazionali che prenderanno parte al summit.

In particolare Dalle ore 00.01 del giorno 11 giugno 2024 alle ore 24.00 del giorno 16 giugno 2024 e, comunque, fino al termine delle esigenze è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

FIERA DEL LEVANTE: piazzale V. Triggiani, lung.re Starita, tratto compreso tra viale V. E. Orlando e via Adriatico, viale V.E. Orlando, lato Fiera del Levante, tratto compreso tra lung.re Starita e il piazzale V.E. Orlando, piazzale V.E. Orlando, corso Vittorio Veneto, tratto complanare compreso tra viale V.E. Orlando e via Amm. Caracciolo (eccetto taxi e veicoli a servizio di persone diversamente abili), largo A. De Palo, via Verdi, lato prospiciente il muro perimetrale della Fiera del Levante, tratto compreso tra largo A. De Palo e l’ingresso carraio F.d.L. di fianco all’ingresso “Verdi”, via P. Pinto, ambo i lati, per un tratto di mt. 20 a sinistra e a destra dell’ingresso “Monumentale” (compreso lato mare),

GRANDE ALBERGO DELLE NAZIONI: via Giandomenico Petroni, lato numerazione civica dispari, tratto compreso tra via Dalmazia e piazza Diaz, via Dalmazia, lato sinistro nel senso di marcia, tratto compreso tra via Giandomenico Petroni e via Ragusa, via Ragusa, tratto compreso tra il civico 50 ed il civico 64, piazza A. Diaz, lato sinistro nel senso di marcia, tratto tra la stradina compresa tra i giardinetti e la via Giandomenico Petroni, ECCETTO i taxi;

Dalle ore 00.01 del giorno 11 giugno 2024 alle ore 24.00 del giorno 16 giugno 2024 e, comunque, fino al termine delle esigenze è istituita la “AREA DI SOSTA RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ MUNITE DELL’APPOSITO CONTRASSEGNO” sul corso Vittorio Veneto, tratto complanare compreso tra viale V.E. Orlando e via Amm. Caracciolo per un numero di 10 stalli.

Dalle ore 00.01 del giorno 11 giugno 2024 alle ore 24.00 del giorno 16 giugno 2024 e, comunque, fino al termine delle esigenze è istituita la “AREA DI SOSTA RISERVATA AI TAXI” sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Veneto, tratto complanare compreso tra viale V.E. Orlando e via Amm. Caracciolo (eccetto area riservata ai disabili di cui al punto precedente), piazza A. Diaz, lato sinistro nel senso di marcia, tratto tra la stradina compresa tra i giardinetti e la via Giandomenico Petroni,

I giorni 14 e 16 giugno 2024: dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” nelle seguenti strade e piazze: viale V.E. Orlando, lato Acquedotto Pugliese, tratto compreso tra piazzale V.E. Orlando e il lung.re Starita, via Bisignani, tratto compreso tra piazzale V.E. Orlando e via San Francesco alla Rena,

I giorni 14 e 16 giugno 2024: dalle ore 12.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” nelle seguenti strade e piazze: viale V.E. Orlando (eccetto veicoli autorizzati all’accesso esclusivamente per la sosta all’interno dell’Autosilo del Levante sito sulla via V.E. Orlando, piazzale V.E. Orlando, via Bisignani, tratto compreso tra piazzale V.E. Orlando e via San Francesco alla Rena,

I giorni 14 e 16 giugno 2024: dalle ore 12.00 alle ore 24.00 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il seguente “PERCORSO OBBLIGATORIO PER I MEZZI PESANTI” con portata a pieno carico superiore a 3,5 t: in ingresso al “Porto Commerciale”: S.S. 16, via Napoli, via Caracciolo, “varco Portuale Caracciolo”; in uscita dal “Porto Commerciale”: “varco Portuale Caracciolo”, via Caracciolo, via Napoli, S.S. 16.