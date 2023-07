Il G7 2024 in Puglia, Mantovano: "Attese 5mila persone. Il luogo? Sarà facilmente raggiungibile da aeroporti di Bari e Brindisi"

Il luogo in cui si svolgerà il G7 del 2024 in Puglia per il momento resta top secret. Ma, in attesa dell'annuncio della premier Giorgia Meloni, nei giorni scorsi arrivata nella regione per un sopralluogo, alcuni 'indizi' sono arrivati ieri dalle parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Ospite a Bari per la festa nazionale della Uil, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla scelta della sede del G7 in Puglia, Mantovano, come riporta l'Ansa, ha ribadito che "il luogo sarà indicato dal presidente del Consiglio che come saprete qualche giorno fa ha svolto un ampio sopralluogo". "Certamente - ha aggiunto - sarà in una zona facilmente raggiungibile dai due aeroporti ed anche da Grottaglie. Una zona bella, accogliente come è tutta la Puglia". Indicazioni che sembrano rafforzare l'ipotesi Valle d'Itria, e in particolare l'indiscrezione, circolata subito dopo la visita di Meloni in Puglia, secondo cui a ospitare il vertice possa essere il resort di Borgo Egnazia, a Savelletri.

"Direi di non concentrarci con l'attenzione soltanto sul luogo fisico dove vi saranno i 7 grandi - ha detto ancora Mantovano - ma su tutto il territorio a sud di Bari, perchè arriveranno complessivamente 5mila persone, ed ovviamente non possono stare solo in un luogo. Sarà mobilitato - ha concluso - il sistema accoglienza e alberghiero della parte tra Bari e Brindisi".