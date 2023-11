Finisce il sogno di Gaetano De Caro a XFactor, il 17enne di Casamassima eliminato alla terza puntata

SI conclude al terzo live il percorso a XFactor per Gaetano De Caro, 17 enne di Casamassima. Il giovane artista ha cantato 'Born This Way' di Lady Gaga. Per la giura il giovane artista non risulta ancora pronto per affrontare un progetto discografico ma comunque apprezzato il suo impegno per la musica.

"Sapevo che sarebbe andata così - ha dichiarato il ragazzo sul palco dello show televisivo - ora tornerò a scuola e mi impegnerò a studiare. Volevo ringraziare chi mi ha sempre seguito e Ambra”.

A seguirlo e a supportarlo in questo progetto la mamma Marina, i maestri Ottolino e Lucente, gli amici e Promuovi la tua musica , il tour Contest 'promuovi per la musica' di Fanya Di Croce che ha visto Gaetano fra i protagonisti.

Le dichiarazioni di Fanya Di Croce sulla sua pagina social al termine del programma: "L’ingresso a XFactor per Gaetano è arrivato come un regalo in un momento complesso per lui. Sapevo che sarebbe stato un viaggio difficile, le sue valigie nn erano abbastanza piene di esperienza e la sua mente nn era sufficientemente leggera per vivere a pieno tutto il bello che gli girava intorno. Sono certa che con la sua irrefrenabile determinazione arriverà a destinazione".

La sua cover di "It's a Man's Man's Man's World", di James Brown, gli ha permesso di accedere ai Bootcamp, avvicinandosi al live in diretta di Sky.

Gli artisti di riferimento? Gaetano non ha dubbi: "Lana Del Rey, Lady Gaga e Marilyn Manson". La prima tappa importante verso il successo l'ha dedicata al suo papà, che non c'è più: "Sarebbe stato orgoglioso", ha commentato la famiglia.