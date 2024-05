Nuovo incarico per il fisico barese Gaetano Scamarcio: nominato direttore dell'Istituto di Nanoscienze del Cnr

Il professor Gaetano Scamarcio, fisico barese di fama internazionale, è stato nominato Direttore dell’Istituto di Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Nano). Si tratta di un centro di ricerca con sede principale nella Scuola Normale Superiore di Pisa e sede secondaria nell’Università di Modena e Reggio Emilia dedicato a ricerche di frontiera nei settori più avanzati delle nanoscienze e delle nanotecnologie. L’Istituto vanta competenze all’avanguardia su tecniche sia sperimentali che teoriche, risultati di rilievo riconosciuti a livello internazionale e una stretta collaborazione con l’accademia.



"L'obiettivo primario dell'Istituto è lo studio fondamentale e la manipolazione dei sistemi su scala nanometrica" ha affermato il professor Scamarcio. "Le principali attività di ricerca riguardano tecnologie quantistiche a stato solido, nanobiofisica fondamentale e traslazionale, modelli teorici e computazionali alla nanoscala, fisica e tecnologia della luce alla nanoscala, superfici ed interfacce, nanofabbricazione, imaging e spettroscopia". Le conoscenze acquisite vengono utilizzate per elaborare applicazioni in vari settori, in particolare energia e ambiente, nano(bio)tecnologie, nanomedicina con attenzione speciale a progetti e tecnologie avanzate.



Il percorso scientifico e professionale di Gaetano Scamarcio è caratterizzato da scoperte scientifiche in fisica, rilevanti anche per scopi applicativi. I suoi interessi di ricerca spaziano dalla fisica della materia alla fotonica, dalle nanotecnologie ai sensori bio-medicali. Fra i suoi contributi principali, l'invenzione dei laser a cascata quantistica a super-reticolo, dispositivi rivoluzionari che hanno aperto la strada ad applicazioni per l’analisi chimica ultra-sensibile di tracce gassose, per il monitoraggio dell’inquinamento e dei processi industriali e lo sviluppo di sensori di singoli biomarcatori che promettono di rivoluzionare la diagnostica medica.



"Sono onorato di assumere la direzione di un istituto di eccellenza come Cnr-Nano" ha dichiarato il professor Scamarcio. "Lavoreremo per rafforzare ulteriormente le nostre competenze e collaborazioni internazionali, sviluppando tecnologie innovative che avranno un impatto significativo sulla società."



Il prossimo 28 maggio, a Singapore, nell’ambito del Congresso annuale del Rotary International, in una sessione plenaria al cospetto di più di 13.000 partecipanti, il professor Scamarcio riceverà il Rotary Alumni Global Award, il più alto riconoscimento per un ex partecipante ai programmi Rotary, la cui carriera professionale e le cui attività di servizio a favore dell’umanità esplicano al meglio il potenziale e l’impatto dei programmi rotariani. Il vincitore viene scelto fra una rosa di candidati

proposti dai 537 distretti rotariani di tutto il mondo.