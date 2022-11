Violenza sulle donne, ogni anno 200 segnalazioni a Bari: "Abusi subiti anche dalle over 65"

Un gazebo presente stamattina in piazza Carabellese ha informato i cittadini sulle attività messe in campo dal Centro Antiviolenza del Comune, con le associazioni Anteas e Gens Nova, per il contrasto alle violenze di genere

Un gazebo in piazza Carabellese, stamattina a Bari, per sensibilizzare i cittadini contro la violenza sulle donne over 65. L'iniziativa è stata organizzata dalle associazioni Anteas Bari e Gens Nova, in connubio con l'assessorato al Welfare. I volontari hanno distribuito materiale informativo per far conoscere le attività di contrasto alle violenze di genere messe in campo dal Centro Antiviolenza del Comune di Bari e dalle associazioni come Anteas che lavorano a stretto contatto con gli psicologi comunali.

L'evento di questa mattina era finalizzato alla tutela delle donne che vivono situazioni drammatiche nella loro vita domestica, fatta di vessazioni e violenze. L'invito rivolto alle vittime, da parte delle associazioni e dagli psicologi del Centro Antiviolenza, è stato chiaro e univoco: denunciare gli episodi può permettere un intervento immediato e risolutivo. Sono circa 200 le segnalazioni che giungono ogni anno al Centro Antiviolenza, che assicura assistenza ed ascolto alle donne vittime di abusi.

