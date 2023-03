Bari, gemellaggio Italia-Francia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Al via il primo gemellaggio Italia-Francia organizzato dall’Istituto Comprensivo Massari Galilei di Bari in collaborazione con il Collège Sainte-Thérèse di Nizza. Saranno 48 gli studenti fra i 12 e i 14 anni che vivranno questa straordinaria occasione di scambio linguistico-culturale e scoperta reciproca dei territori e delle peculiarità locali. “Crediamo fortemente nel valore educativo e culturale di queste esperienze – commenta Alba Decataldo, Dirigente Scolastico del Comprensivo barese – e infatti i nostri studenti, sostenuti dalle loro famiglie e dai docenti, hanno dimostrato grande entusiasmo e senso di responsabilità in ogni fase organizzativa. Il progetto, che coinvolge le classi 3^A e 3^E, è stato avviato sin dai tempi della Pandemia – prosegue la Dirigente – prima con una fase epistolare e poi con l’organizzazione di video-incontri su piattaforme digitali che hanno consentito ai ragazzi di vivere le prime emozioni dello scambio linguistico. Quest’anno, inoltre, abbiamo avviato un progetto POC con docente madrelingua finalizzato all’acquisizione della certificazione linguistica DELF e mirato proprio a consolidare e potenziare le conoscenze e le competenze in lingua francese”. Prima fase a Bari a partire da venerdì 24 marzo con l’arrivo all’aeroporto “Karol Wojtyla”, dove i ragazzi francesi troveranno ad accoglierli non solo i corrispondenti italiani con le loro famiglie ma anche la fanfara scolastica che organizzerà per l’occasione uno speciale flash mob musicale. Il progetto entrerà nel vivo sabato 25 con la partecipazione a due iniziative particolarmente coinvolgenti: il laboratorio di cucina pugliese guidato da Mariagrazia Antifora, nota come Lady Chef Puglia, che si terrà a Palese, presso l’Home restaurant “A casa”; la visita all’Azienda Agricola “Le Tre Colonne” di Giovinazzo, dove gli studenti saranno accolti dal proprietario Salvatore Stallone. Dopo il fine settimana in famiglia, lunedì 27 sarà protagonista il capoluogo: si partirà alle 9:30 con la visita alle sedi istituzionali di Palazzo di Città e si proseguirà con il tour guidato del centro storico di Bari. Martedì 28 e giovedì 30 saranno invece le “matinées à l’école”, cioè le giornate in cui gli studenti francesi, affiancati dai compagni italiani, saranno la scuola per partecipare a lezioni di scienze, arte, matematica, musica, geografia, scienze motorie, tecnologia, inglese, italiano e naturalmente francese. Mercoledì 29 sarà il nord barese a svelare le sue meraviglie: il programma prevede infatti la visita guidata di Trani in mattinata e il trasferimento a Castel del Monte nel pomeriggio, con una piacevole pausa pranzo in un agriturismo in zona. Gran finale nel pomeriggio di giovedì 30 nell’auditorium “A. Moro” della sede Massari (via Petrera 80) per la “Fête de l’au revoir”, un gioioso pomeriggio di musica, danza e abbracci organizzato con la preziosa collaborazione dell’associazione dei genitori “Geni.A”, che sarà introdotto dall’esibizione dell’orchestra scolastica con l’esecuzione degli inni nazionali e di alcuni noti brani di repertorio. Venerdì 31 ultimi saluti in aeroporto e l’arrivederci a maggio, quando dal 10 al 17 saranno gli studenti baresi a volare a Nizza.