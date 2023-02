I volti delle donne contro stereotipi e disparità di genere nel lavoro, a Bari una mostra per parlare di gender gap

Raccontare, attraverso uno scatto del proprio volto, cio che si é, o che si vorrebbe diventare, nel mondo del lavoro, per affrontare il tema degli stereotipi e del 'gender gap', quel divario in Italia ancora troppo profondo che vede le donne penalizzate, rispetto agli uomini, in termini di opportunità lavorative, di salario, di accesso a professioni o percorsi di studio.

E' questo il senso della campagna di sensibilizzazione "Io posso essere ciò che desidero", lanciata dal Centro antiviolenza dell'assessorato al Welfare del Comune di Bari in vista dell'8 marzo. L'invito, rivolto a tutte le donne interessate a partecipare, é quello di inviare, entro il prossimo 17 febbraio, una foto del proprio volto accompagnata dalla scritta "io sono..." oppure "io vorrei essere..." seguita dalla professione che si svolge, o alla quale si aspira. Con le fotografie raccolte verrà allestita una mostra, e gli scatti saranno pubblicati anche sui canali social del Centro antiviolenza.

"Quello del gender gap è un tema molto importante - spiega Marika Massara, coordinatrice del Centro Antiviolenza - Di recente il World Economic Forum ha pubblicato l’annuale report “Global Gender Gap Index”, che misura in 146 Paesi il divario di genere in termini di partecipazione economica e politica, salute e livello di istruzione. Nella graduatoria globale l’Italia nel 2022 risulta 63esima: é un dato che ci ha colpito molto, perché racconta quanta strada ci sia ancora fare". "Per questo - prosegue Massara - ci è sembrato giusto affrontare questo tema che deriva sempre dagli stereotipi di genere. Alla base, purtroppo, c'è sempre una questione di radici culturali".

Di qui l'idea di chiedere alle donne di "metterci la faccia", di raccontare, in qualche modo, il loro percorso professionale, per richiamare l'attenzione anche su quelle difficoltà che purtroppo una donna può molto spesso incontrare nel mondo lavorativo. "Perché purtroppo, ad esempio - prosegue Massara - ci sono ancora professioni che sono appannaggio degli uomini, e quando magari declinate al femminile vengono presentate come un caso eccezionale. Penso alla notizia, nei mesi scorsi, della prima donna che ha arbitrato una partita dei Mondiali di calcio: ne hanno parlato tutti i giornali, e questo dice proprio quanta strada ancora ci sia da fare sul tema della parità di genere".

Parallelamente all'iniziativa della mostra fotografica, proseguiranno le attività informative e di sensibilizzazione del Centro rivolte alla cittadinanza e alle scuole, su tematiche inerenti sia la violenza di genere che le discriminazioni legate all'orientamento sessuale (da maggio scorso, infatti, è operativo anche il Centro antidiscriminazioni dell'assessorato al Welfare del Comune di Bari, sempre nell’ambito delle attività della Rete dei Centri Antiviolenza SanFra).

Per partecipare alla campagna 'Io posso essere ciò che desidero' occorre inviare una fotografia in orizzontale con rappresentato il proprio volto e un cartello con la scritta “Io sono…… inserire la propria professione” oppure – “Io vorrei essere…… inserire la professione che si vorrebbe avere” all’indirizzo mail info@centroantiviolenzabari.it corredata da liberatoria firmata (scaricabile qui) e documento di identità entro il giorno 17 febbraio 2023.