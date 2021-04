Il generale Figliuolo e il capo della Protezione Civile Curcio a Bari per l'emergenza Covid: primo incontro in Consiglio regionale

Sono giunti a Bari il commissario straordinario per l'Emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuiolo e il Capo della Dipartimento Protezione Civile Fabrizio Curcio per fare il punto sulla situazione del piano vaccinale in Puglia e sulla gestione dell'epidemia.

Figliuolo e Curcio sono giunti nella sede del Consiglio regionale pugliese dove sono stati accolti tra gli altri dal governatore Michele Emiliano e dalla presidente dell'assemblea, Loredana Capone, Presenti anche l’assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco, il sindaco di Bari Antonio Decaro, il direttore del Dipartimento Promozione Salute, Vito Montanaro, il dirigente della Protezione Civile Regione Puglia, Mario Lerario, il Comandante Militare Esercito Puglia, Colonnello Donato Ninivaggi, il Prefetto di Bari Antonia Bellomo, il presidente ANCI Puglia, Domenico Vitto, il presidente UPI Puglia, Stefano Minerva, il capo di Gabinetto Claudio Stefanazzi, il vice capo di Gabinetto Domenico De Santis, il direttore dell’agenzia regionale Asset Elio Sannicandro e le delegazioni del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid 19 e del Dipartimento Protezione civile.





Il primo appuntamento ha riguardato proprio la gestione del piano vaccinale. Il secondo incontro in collegamento video, si svolgerà, invece con i Prefetti della Puglia. La sessione di lavoro in sala consiliare si è conclusa con uno scambio di doni. Il Presidente Regione Puglia Michele Emiliano ha voluto donare al Commissario Figliuolo e al Capo della Protezione civile Curcio due bottigliette contenenti la Santa Manna di San Nicola, quale simbolo di unità di intenti, collaborazione e reciproco sostegno nella lotta al coronavirus.

Capone: "Serve contezza sui vaccini"

"Stamattina, con il presidente Emiliano - ha dichiarato Loredana Capone - , abbiamo accolto il commissario per l'emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo. È stato un piacere ospitarlo qui, nell'Aula del nostro Consiglio, dove in questi mesi, con le colleghe e i colleghi consiglieri regionali, piu' volte siamo intervenuti sul tema dell'emergenza cercando di dare spinte propositive, migliorative, tenendo sempre in conto che non c'e' una ricetta uguale per tutti per una pandemia. Che le cose si imparano passo dopo passo, sperimentandole, un po' come i vaccini. E nonostante tutto la Puglia ha cercato di fare del suo meglio, ha lavorato sodo giorno e notte, in sinergia con le Asl, i Comuni, le Province, le forze dell'ordine, la Protezione civile, con tutti gli operatori sanitari che da marzo fanno doppi, tripli turni per salvare vite umane. Perche' di vite umane parliamo e le vite contano tutte". "Non sono mancate - spiega Capone - le difficoltà. Diciamocelo, partivamo svantaggiati rispetto a tante altre regioni del nord, ma adesso siamo primi in Italia per somministrazione di vaccini in proporzione alle dosi ricevute: oltre un milione di cittadine e cittadini, uno su quattro, ha giò ricevuto la prima dose. È stato uno sforzo corale che siamo pronti a ripetere ma abbiamo bisogno di certezze, abbiamo bisogno di vaccini. Perchè quelli, oggi, sono l'unico modo per uscire da questo tunnel, perche' dove c'e' stata una larga copertura vaccinale la curva è scesa. E noi - le sue parole - abbiamo bisogno che scenda. Per i nostri commercianti, per i nostri artisti, per i nostri malati che il covid ha costretto all'isolamento totale, anche nei periodi meno gravi di questa pandemia. Per tutti loro, e per tutte le cittadine e i cittadini pugliesi, indistintamente, e' il nostro impegno". Ed è per questo, rimarca la presidente dell'assemblea regionale, "che abbiamo chiesto commissario di aiutarci ad avere contezza delle dosi su cui la Puglia potrà contare per programmare al meglio i prossimi giorni e i prossimi mesi".

Gallery