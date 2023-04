A Nisida un'installazione per commemorare il generale Nicola Bellomo: "Un eroe per la città di Bari"

E' stata inaugurata a Nisida, isola a pochi km da Napoli, una installazione commemorativa per ricordare il generale barese dell'esercito italiano Nicola Bellomo, fucilato l'11 settembre del 1945 al termine di un processo in cui era stato accusato di aver ucciso due ufficiali britannici. Bellomo, decorato postumo nel 1951 dalla Repubblica Italiana con la medaglia d'argento al valore militare, il 9 settembre del 1943 difese la città di Bari, dove era comandante del Presidio militare, dal tentativo delle truppe tedesche di distruggere il porto dopo l'Armistizio annunciato dall'Italia il giorno prima. Bellomo fu a capo di un gruppo che comprendeca soldati e semplici cittadini capaci di impedire le distruzioni tedesche.

A Nisida si è recato il sindaco di Bari Antonio Decaro in occasione della cerimonia organizzata dal generale di Corpo d'Armata Giuseppe Nicola Tota, comandante delle Forze Operative Sud, per ricordare il generale barese.

“Per la città di Bari Nicola Bellomo è e resta l’eroe militare che, al fianco del popolo di Bari vecchia, fermò l’avanzata di una colonna di camion tedeschi il 9 settembre del 1943 - ha detto Decaro -. All’indomani dell’armistizio la nostra città offrì infatti un contributo determinante alla lotta di Liberazione nazionale: un gruppo di civili - composto da donne, uomini, persino ragazzi, tra cui Michele Romito - si affiancarono spontaneamente alle truppe del generale Nicola Bellomo e difesero con coraggio la città vecchia e il porto di Bari da un attacco dell’esercito nazista, proteggendo così un presidio strategico per gli esiti della seconda Guerra mondiale. Essere qui, oggi, dove il generale Bellomo è stato giustiziato a seguito del giudizio controverso e frettoloso di un tribunale britannico è per me un onore: significa rendere l’omaggio di Bari e dei baresi alla memoria di un uomo che ha, di fatto, cambiato la storia di una città e probabilmente, con la difesa del porto, di un intero Paese"

"Certo - rimarca Decaro - on tocca a me intervenire sulle questioni giudiziarie di quel processo, ma quello che sicuramente posso dire è che la città di Bari si associa a quello che è scritto su questa lapide: 'Il tempo gli ha già reso giustizia' .

Alla cerimonia hanno partecipato i familiari del generale Bellomo, il viceprefetto di Napoli Gaetano Cupello, il generale Tota, il colonnello Arcangelo Moro, comandante militare Esercito Puglia e altre autorità civili e militari.