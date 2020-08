Beni di prima necessità in dono per gli anziani in difficoltà, "la solidarietà di Gens Nova continua anche ad agosto"

Le iniziative solidali di Gens Nova vanno avanti, anche nel periodo estivo. Nella giornata del 6 agosto i soci hanno organizzato una raccolta di generi alimentari di prima necessità che saranno poi distribuiti ad anziani in condizioni disagiate, appositamente individuati su segnalazione degli stessi soci e della Protezione Civile che ha collaborato a tale iniziativa.

L'associazione presieduta dall'avvocato Antonio La Scala conferma così la sua particolare attenzione per i soggetti più deboli e in difficoltà. Tra le iniziative più recenti, la partecipazione al progetto contro le truffe agli anziani del Comune di Bari, nell'ambito del quale l'avvocato La Scala si occuperà della formazione degli agenti di polizia locale di Bari.

"Mentre in tanti programmano e progettano noi di Gens Nova realizziamo - commenta La Scala - Sono proprio i tanti fatti concreti realizzati in questi anni quotidianamente che ci han consentito di esparderci in tutta Italia. A ottobre inauguriamo una delegazione pure il Lazio a Roma. Anche ad agosto in ogni caso saremo presenti per fornire il sostegno ad anziani, fasce deboli e vittime di violenza".